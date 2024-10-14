Як зберігати довгий одяг у шафі, щоб він не був помʼятий

Якщо ви не плануєте витрачати кошти на нові шафи чи спеціальні пристрої, існує простий та ефективний лайфгак, який допоможе організувати ваш гардероб і зберегти сукні у відмінному стані.
Довгі сукні часто виготовляються з легких і ніжних матеріалів, які легко мнуться. Якщо їх зберігати неправильно, ви ризикуєте не тільки отримати негарні складки, але й пошкодити тканину. Тож на сторінці lacasitadelapa розповіли, як їх правильно повісити, щоб уникнути подібних проблем.
Що потрібно:
- Два вішаки
- Вушко від алюмінієвої банки
Що робити:
- Розвісьте довгу сукню на одному з вішаків;
- На гак вішака, на якому висить сукня, надягніть вушко від алюмінієвої банки;
- В інше вушко просуньте гак другого вішака;
- Низ сукні повісьте на другий вішак.
- Завдяки цьому ваші сукні не лише не помнуться, але й займатимуть менше місця у гардеробі. Використовуючи звичайні предмети, ви не витрачаєте жодної гривні на спеціальне обладнання.
Зберігаючи правильно сукні вони завжди матимуть бездоганний вигляд, а ви будете почувати себе на всі 100%.
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