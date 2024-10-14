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Як зберігати довгий одяг у шафі, щоб він не був помʼятий

Як зберігати довгий одяг у шафі, щоб він не був помʼятий

Як зберігати довгий одяг у шафі, щоб він не був помʼятий / Фото: Credits

Якщо ви не плануєте витрачати кошти на нові шафи чи спеціальні пристрої, існує простий та ефективний лайфгак, який допоможе організувати ваш гардероб і зберегти сукні у відмінному стані. 

Довгі сукні часто виготовляються з легких і ніжних матеріалів, які легко мнуться. Якщо їх зберігати неправильно, ви ризикуєте не тільки отримати негарні складки, але й пошкодити тканину. Тож на сторінці lacasitadelapa розповіли, як їх правильно повісити, щоб уникнути подібних проблем.

Що потрібно:

  • Два вішаки
  • Вушко від алюмінієвої банки

Що робити:

  • Розвісьте довгу сукню на одному з вішаків;
  • На гак вішака, на якому висить сукня, надягніть вушко від алюмінієвої банки;
  • В інше вушко просуньте гак другого вішака; 
  • Низ сукні повісьте на другий вішак. 
  • Завдяки цьому ваші сукні не лише не помнуться, але й займатимуть менше місця у гардеробі. Використовуючи звичайні предмети, ви не витрачаєте жодної гривні на спеціальне обладнання.

Зберігаючи правильно сукні вони завжди матимуть бездоганний вигляд, а ви будете почувати себе на всі 100%. 

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