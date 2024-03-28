Як зберігати пальто в шафі: зручний лайфгак

Лише уявіть: ваш гардероб став більш організованим, а речі залишилися цілими та без пошкоджень до наступного сезону.

Якщо у вас маленька шафа або не має місця на довгий верхній одяг блогерка Олександра Чорій, яка розповідає про стиль та естетику, поділилася лайфгаком зручного зберігання пальта.

Вам знадобиться пальто і 2 вішаки.

Рукава і низ пальта складіть всередину. Один вішак тримає плечі, а інший проходить через середину пальта. Склавши пальто навпіл, вішайте його на верхній вішак.

Цей ефективний спосіб дозволить зберігати ваші довгі речі в маленькій шафі.

Використання цього лайфгаку не лише допоможе організувати ваш гардероб, а й збереже ваші улюблені речі у бездоганному стані для майбутнього використання.

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