Як зробити цікавий принт на одязі за допомогою відбілювача

В інтернеті завірусилося відео в якому користувачі роблять квітковий та листковий принц на одязі за допомогою звичайного відбілювача.

За останні роки hand-made став надзвичайно популярним, особливо виділяються ідеї з використанням звичайного відбілювача. Один з найцікавіших способів застосування цього засобу — створення унікальних принтів на одязі. Блогерка alina.gnidenko вирішила перевірити, чи працює подібний лайфгак і створити власний дизайн звичайного чорного худі.

Вам знадобиться:

Звичайне листя

Відбілювач

Паперові рушники

Що робити:

Налийте у скляну пласку ємність відбілювач; Мокніть листок у відбілювач і прикладіть вологою стороною на худі, зверху прикладіть паперовий рушник і злегка придавіть листок; Потім просто чекайте, коли проявиться малюнок.

Блогерка luk.karpova також вирішила перевірити та повторити цей лайфгак, але поділилася з читачами власними корективами, щоб малюнок був саме такий, на який ви очікуєте.

Тож, поради від блогерки:

Отже, для того, щоб виходили красиві листочки, які не будуть нагадувати просто світлі плями чи обриси, треба використовувати "сухий" відбілювач. Тобто, трохи налити відбілювача у ємність, розподілити його по поверхні, щоб майже не було вологості та лише тоді прикладати листок; Крім того, листок треба прикладати тильною стороною, щоб краще відчувалися його жилки.

Поради:

Композиційно створюйте малюнок на власний розсуд. Це може бут лише пара листочків, або дуже багато;

Не забудьте також підкласти під тканину на яку ви наносите візерунок, цупкий пакет, щоб відображення не перебилося на іншу сторону вашого худі;

Також, краще робити все це у рукавицях, щоб не пошкодити шкіру рук.

Можете використовувати різні листочки та навіть гілочки ялинок.

Використання відбілювача для створення принтів на одязі — це не тільки креативний спосіб оновити гардероб, але й чудова можливість розвинути свої дизайнерські навички. Спробуйте цей простий та доступний метод, щоб надати вашому одягу нове життя та виразити свою індивідуальність.

Читайте також: