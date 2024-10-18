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Як зробити цікавий принт на одязі за допомогою відбілювача

Як зробити цікавий принт на одязі за допомогою відбілювача

Принт на одязі / Фото: Credits

В інтернеті завірусилося відео в якому користувачі роблять квітковий та листковий принц на одязі за допомогою звичайного відбілювача.

За останні роки hand-made став надзвичайно популярним, особливо виділяються ідеї з використанням звичайного відбілювача. Один з найцікавіших способів застосування цього засобу — створення унікальних принтів на одязі. Блогерка alina.gnidenko вирішила перевірити, чи працює подібний лайфгак і створити власний дизайн звичайного чорного худі.

Вам знадобиться: 

  • Звичайне листя
  • Відбілювач
  • Паперові рушники

Що робити:

  1. Налийте у скляну пласку ємність відбілювач;
  2. Мокніть листок у відбілювач і прикладіть вологою стороною на худі, зверху прикладіть паперовий рушник і злегка придавіть листок;
  3. Потім просто чекайте, коли проявиться малюнок.
@alina.gnidenko

Зберігай ідею собі !

♬ She Knows - J. Cole

Блогерка luk.karpova також вирішила перевірити та повторити цей лайфгак, але поділилася з читачами власними корективами, щоб малюнок був саме такий, на який ви очікуєте.

Тож, поради від блогерки:

  1. Отже, для того, щоб виходили красиві листочки, які не будуть нагадувати просто світлі плями чи обриси, треба використовувати "сухий" відбілювач. Тобто, трохи налити відбілювача у ємність, розподілити його по поверхні, щоб майже не було вологості та лише тоді прикладати листок;
  2. Крім того, листок треба прикладати тильною стороною, щоб краще відчувалися його жилки.

Поради

  • Композиційно створюйте малюнок на власний розсуд. Це може бут лише пара листочків, або дуже багато;
  • Не забудьте також підкласти під тканину на яку ви наносите візерунок, цупкий пакет, щоб відображення не перебилося на іншу сторону вашого худі;
  • Також, краще робити все це у рукавицях, щоб не пошкодити шкіру рук.
  • Можете використовувати різні листочки та навіть гілочки ялинок.
@luk.karpova Заходь в мій інстамагазин❤️ #речіукраїна #українськийвиробникодягу #українаукраїнськийтікток #немащонадіти #укродяг ♬ оригінальний звук - Luk Karpova

Використання відбілювача для створення принтів на одязі — це не тільки креативний спосіб оновити гардероб, але й чудова можливість розвинути свої дизайнерські навички. Спробуйте цей простий та доступний метод, щоб надати вашому одягу нове життя та виразити свою індивідуальність.

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