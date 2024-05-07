Як зробити принти на одязі з натуральних квітів: дуже цікавий лайфгак

Квітковий принт на тканині – це завжди стильно та модно. Пропонуємо тобі зробити його самостійно, на одязі за допомогою свіжих квітів.

Квітковий принт надзвичайно популярний, це те, що не виходить з моди. Дизайнери використовують квіткові мотиви майже у кожних своїх колекціях. Квітчасте вбрання – це естетика і мотиви природи, якою надихаються митці.

Сьогодні ж, будь-який продукт, виготовлений з натуральної тканини можна легко і власноруч прикрасити візерунками рослин. Особливість такої техніки полягає у її ексклюзивності, адже навіть бажаючи відтворити попередній візерунок, таким самим він не вийде. Тож ви створите унікальну і неповторну композицію, котрою можна буде хизуватись щодня на власному одязі. У цьому нам допоможе HammerFlower.

Візьміть котонову тканину і підготуйте бажані для нанесення квіти та рослини. Квіти повинні бути максимально свіжими та "соковитими" - це одна з найважливіших умов цієї техніки для нанесення візерунка на тканину. Далі створіть власний дизайн, композиційно розклавши на тканині квіти. Візьміть шматок пластику необхідного розміру, аби вам було комфортно працювати. Бажано прозорий, щоб контролювати процес нанесення. Потім справа за молотком, чи чимось важким, що вам зручно тримати у руці. Почніть обережно вбивати квіти у тканину.

Створюйте свій шедевр на різних кольорах, використовуючи максимально різні рослини: квіти, листочки та все, що може «дати» фарби та візерунок. Авторка відео у коментарях зазначає, щоб малюнок тримався краще та довше, ваш виріб можна на декілька хвилин замочити в оцті та надалі прати лише ручним пранням. Звичайно, варто розуміти, що з кожним подальшим пранням кольори будуть тьмянішати та відпиратись. А це, своєю чергою, надасть вам можливість створити щось нове на улюбленій речі, не витрачаючи кошти на покупку нової.

Крім того, подібні квіткові композиції ви можете створити не лише на одязі, а, наприклад, на шторах, скатертинах, чи серветках, та навіть на папери. Можна створити ексклюзивні листівки на подарунок, або ж картини для інтер’єру стін вашої оселі. Такі роботи надзвичайно цікаві та унікальні, тож стануть родзинкою для різних образів і дизайнів.

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