Як зробити садовий фартух зі старих джинсів: лайфгак від садівниці

Садові фартухи коштують чималих грошей, а ми пропонуємо хитрість, що допоможе вам швидко зробити його власноруч.

В одному зі своїх відео садівниця Alevtina Lobach порозповідає про крутий лайфгак, як зі старих джинсів, які ви хотіли винести на смітник, зробити зручний та практичний фартух.

Наприклад, ви хочете працювати у саду і вам потрібні декілька речей, таких, як секатор, ножиці, звичайно, десь поруч має також бути телефон.

Що вирішити цю ситуацію, вам знадобляться старі джинси. Відріжте їх задню частину, там, де дві кишені, повністю залишивши пояс. І тепер, берете свій модний садовий фартух і одягаєте кишенями вперед, просто застібуючи пояс.

Тепер, у кишені спереду ви можете покласти все необхідне. За бажанням можете дошити туди ще кишені та зробити стільки фартухів, скільки будете викидати джинсів.

Дехто з коментаторів пише, що фартух можна одягати кишенями назад. Тоді ви не пораните ногу тими ножицями, які можете покласти в кишеню спереду і вам буде легше присісти, адже нічого не буде заважати.

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