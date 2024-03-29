Як зробити високий та густий хвіст, навіть якщо у вас тонке волосся

Високий хвіст - це не лише практична зачіска, але й естетичний елемент стилю.

Високий хвіст може додати елегантності та грації вашому образу та підкреслити риси обличчя.

Стиліст, експерт із краси та догляду за тілом Кріс Епплтон поділився лайфгаком, як зробити густий хвіст навіть власницям тонкого волосся.

Для цього вам знадобиться лише 2 гумки для волосся.

Процес досить простий: розділіть ваше волосся на дві горизонтальні частини. Підніміть верхню частину волосся та зав'яжіть у високий хвіст. Потім розділіть нижню на дві частини і закріпіть на попередній хвіст.

Цей метод чудово підходить для тих, у кого тонке і рідке волосся. Ваш хвіст стане не лише густим, але й додасть вашому образу елегантності.

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