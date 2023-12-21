Яка спідня білизна підійде для вечірок: рекомендації для жінок старших 50 років

Зимовий сезон передбачає святкові концерти, прем'єри, корпоративи та вечірки з друзями. Дрескод таких заходів часто потребує вечірніх чи коктельних образів. Незалежно від віку та типу статури, правильно підібрана основа під одяг гарантує, що все сидітиме так, як має бути, і ви почуватиметеся впевнено.

Необхідність одягатися, мати вигляд і почуватися якнайкраще йде рукою до руки зі святковим сезоном. І навіть після того, як ви вибрали своє найкраще вбрання для вечірки, пошук найкращих рішень для спідньої білизни, може завдати багато турбот і занепокоєння. Вам захочеться почуватися комфортно, пити, їсти і, можливо, перебувати на ногах протягом кількох годин, але ви також хочете відчувати підтримку і мати стрункий вигляд у коктейльній сукні.

Як цього досягти, підібравши правильну білизну, розповідають експерти Woman&Home.

Популярним рішенням, коли йдеться про вибір білизни під вечірню сукню, є коригувальна білизна. Вона дозволяє надати фігурі стрункості, підкреслити спокусливі об'єми та уникнути складок та зморшок на сукні. Раніше коригувальна білизна мала репутацію тісної та незручної, створеної для того, щоб стискати вашу фігуру. Сучасні рішення спідньої білизни для вечірок спрямовані на те, щоб підкреслити, моделювати та підняти жіноче тіло.

Щоб повною мірою скористатися перевагами сучасних технологій білизни, що коригує, важливо підібрати правильний розмір. Потім, коли його визначено, вам потрібно вирішити, які зони вашого силуету потребують додаткової підтримки, підтяжки або контурування, щоб вибрати найкраще рішення для спідньої білизни.

Білизна для контролю живота

Корегуюча білизна / Фото: www.credits

Якщо ви шукаєте труси для носіння з сукнею, щоб приховати живіт, або вам потрібно створити плавну лінію під обтислими штаньми, ви можете придбати пару коригувальних трусів з жорсткою центральною панеллю в зоні живота. це працює для контурування та підтримки вашого живота. Вибирайте труси, що повністю закривають цю зону, а не прорізають середину, і зверніть увагу на фасони без швів, які можна одягти з тонкою сукнею.

Корегуюча білизна / Фото: www.credits

Не піддавайтеся спокусі купити менший розмір у пошуках більшої підтримки, але зверніть увагу на рівень підтримки, яку пропонують труси, оскільки труси коригувальної білизни часто мають градацію компресії від легкої до жорсткої. Вибирайте коригувальні труси з піднімальними вставками або прозорі колготки з додатковою підтримкою.

Білизна для формування гарного силуету

Корегуюча білизна / Фото: www.credits

Бажання мати сексуальний вигляд не припиняється, коли виповнюється 50 років. Цілісне боді може стати чудовим способом додати ризикований елемент у ваше вбрання, зберігаючи водночас почуття впевненості та підтримки. Носіть його з розшитим блискітками блейзером, оксамитовим штанним костюмом або коротким жакетом. Ці боді ідеально підходять під напівпрозорі тканини, такі як шифон і мереживо, а також мають додаткові формувальні властивості. Боді — чудовий варіант, якщо ви хочете приховати складки на спині, воно буде гладко облягати вашу спину, зберігаючи підтримку грудей і водночас матиме чудовий вигляд.

Білизна, що формує стегна та ноги

Корегуюча білизна / Фото: www.credits

Ваші ноги матимуть набагато кращий вигляд в колготках, що моделюють. Також ви можете одягти коригувальну білизну, яка підтримує стегна. Коригувальні шорти до колін будуть незамінними для створення плавної лінії під штаньми, приталеними сукнями або штаньми-капрі. Більш довгі коригувальні шорти забезпечують великий захист нижньої частини стегна та зони колін, а також ідеально підходять для сукні-максі, що облягає.

Крім того, варто звернути увагу на колготки і шорти, що формують сідниці. Легка підтримка та рух нагору створить красиві вигини опуклості в потрібних місцях.

Білизна для підтримки бюста

Фото: www.credits

Незалежно від вашої фігури і розміру, дуже важливо носити зі святковим одягом бюстгальтер, що добре сидить і підкреслює фігуру. З віком наші тіла природним чином можуть змінюватися за формою та розміром. Фахівці рекомендують час від часу проводити професійне примірювання бюстгальтера. Це стає більш важливим, коли ми стаємо старшими, оскільки еластичність шкіри грудей може змінюватися, внаслідок чого вони обвисають і втрачають пружність. Якщо ми підберемо правильний бюстгальтер, груди будуть підтримуватись і підніматися. Більш того, правильно підібраний бюстгальтер підніме їх, зробивши талію довшою і тоншою. Це автоматично змінює наш силует, наш одяг сідає краще, що допомагає нам почуватися впевненіше.

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