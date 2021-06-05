Яке взуття вибрати цього літа: модні поради від Андре Тана

Літнє взуття - одна з найголовніших складових образу, тому український дизайнер Андре Тан поділився з прихильницями новими порадами, на що звернути увагу, а що варто сховати у коробки до ліпших часів.

На думку дизайнера, босоніжки у ретростилі ліпше відкласти, а ось крокси навпаки додати до свого гардеробу. Ну і, звичайно ж, безпрограшним варіантом стануть мюлі.

Босоніжки

Instagram Андре Тана

Ляпанці

Instagram Андре Тана

Мюлі

Instagram Андре Тана

Сандалії

Instagram Андре Тана

Балетки

Instagram Андре Тана

Крокси

Instagram Андре Тана

Раніше дизайнер розповів, як одягатися жінкам після 40 років і 30, як правильно поєднувати кольори в образах і все, що потрібно знати про базовий гардероб, а також як вибрати білу сорочку, сумки та взуття.

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