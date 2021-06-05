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Яке взуття вибрати цього літа: модні поради від Андре Тана

Яке взуття вибрати цього літа: модні поради від Андре Тана

Андре Тан / Instagram Андре Тана

Літнє взуття - одна з найголовніших складових образу, тому український дизайнер Андре Тан поділився з прихильницями новими порадами, на що звернути увагу, а що варто сховати у коробки до ліпших часів.

На думку дизайнера, босоніжки у ретростилі ліпше відкласти, а ось крокси навпаки додати до свого гардеробу. Ну і, звичайно ж, безпрограшним варіантом стануть мюлі.

Босоніжки

© Instagram Андре Тана
Instagram Андре Тана

Ляпанці

© Instagram Андре Тана
Instagram Андре Тана

Мюлі

© Instagram Андре Тана
Instagram Андре Тана

Сандалії

© Instagram Андре Тана
Instagram Андре Тана

Балетки

© Instagram Андре Тана
Instagram Андре Тана

Крокси

© Instagram Андре Тана
Instagram Андре Тана

Раніше дизайнер розповів, як одягатися жінкам після 40 років і 30, як правильно поєднувати кольори в образах і все, що потрібно знати про базовий гардероб, а також як вибрати білу сорочку, сумки та взуття.

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Катя Осадча та Андре Тан / ©
Катя Осадча та Андре Тан / ©
Катя Осадча та Андре Тан / ©
Катя Осадча та Андре Тан / ©
Катя Осадча та Андре Тан / ©
Катя Осадча та Андре Тан / ©
Катя Осадча та Андре Тан / ©
Катя Осадча та Андре Тан / ©
Катя Осадча та Андре Тан презентували спільну колекцію (8 фото)