Які джинси носити 2025 року: Андре Тан назвав наймодніші моделі

Цього року в моді різноманітність – від джинсів-балонів до перевіреної класики. Головне, щоб фасон та посадження пасували саме вам.

Головні тенденції:

1. Широкі прямі – бездоганна база, яка створює невимушений силует і пасує до всього.

2. Підвороти та акценти – гра з деталями для виразного та нестандартного образу.

3. Баллони – структурний крій, що формує тендітну талію та додає драматичності.

4. Тотал денім – сміливий монохромний прийом із ноткою брутальності.

5. Ефект вицвітання – глибина текстур, що додає вінтажного характеру.

6. Відтінок індиго – вишукана класика, яка працює і в кежуал, і у вечірніх луках.

Також у своєму профілі у Instagram Андре Тан показав приклади образів, а також опублікував своє архівне фото, зроблене 1999 року, на якому він зазнімкований у тотал денімі.

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