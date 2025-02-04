Які джинси носити 2025 року: Андре Тан назвав наймодніші моделі

Дизайнер зібрав ключові тенденції, які визначатимуть стиль найближчого сезону.
Цього року в моді різноманітність – від джинсів-балонів до перевіреної класики. Головне, щоб фасон та посадження пасували саме вам.
Головні тенденції:
1. Широкі прямі – бездоганна база, яка створює невимушений силует і пасує до всього.
2. Підвороти та акценти – гра з деталями для виразного та нестандартного образу.
3. Баллони – структурний крій, що формує тендітну талію та додає драматичності.
4. Тотал денім – сміливий монохромний прийом із ноткою брутальності.
5. Ефект вицвітання – глибина текстур, що додає вінтажного характеру.
6. Відтінок індиго – вишукана класика, яка працює і в кежуал, і у вечірніх луках.
Також у своєму профілі у Instagram Андре Тан показав приклади образів, а також опублікував своє архівне фото, зроблене 1999 року, на якому він зазнімкований у тотал денімі.
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