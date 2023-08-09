Які джинси одягнути у 2023-му: Андре Тан назвав актуальні моделі

Джинси - це зручний помічник у створені стильного образу, і крім того, з ними завжди є можливість легко змінювати луки. Давайте розглянемо, які моделі джинсів залишаються актуальними в 2023 році.

1. Джинси з низьким посадженням

Так, це ті самі джинси з низькою талією, які ще нещодавно вважались застарілими. Справжні модниці вже знають - вони знову у тренді. Не бійтеся низького посадження, воно має дуже крутий вигляд у разі правильного комбінування речей.

2. Прямі джинси

Безпрограшна, універсальна і завжди стильна модель - це джинси з прямими штанинами. Це вже незмінна класика, тому обов’язково потрібно мати таку пару в гардеробі.

3. Мішкуваті джинси

Дизайнери на Тижнях моди гучно і прямо заявили, що скінні-джинси більше не є трендом. Однак широкі джинси мішкуватого крою, хоч і не новий тренд, але залишаються безумовними фаворитами майбутнього сезону. Тут вам і карго, і палацо, і moms. Вибір дуже великий!

4. Печворк

Джинси у стилі "денім на денім" завдяки популярності екологічних тенденцій отримали нове життя. Багато брендів намагаються використовувати невикористані тканини та старі вироби для створення нових речей. Це дійсно чудове рішення! Мені дуже імпонує цей тренд.

5. Кольорові джинси

Окрім традиційних відтінків джинсів - блакитного, синього і сірого, в нових колекціях можна побачити також кольоровий денім. Яскраво, цікаво і на 100% урізноманітнить ваші образи.

Пам'ятайте, правильні джинси - це ті, що підходять саме вам! Звертайте увагу на те, наскільки ви в них зручно почуваєтеся. Але не забувайте також і про актуальність моделей.

Читайте також: