Які прикраси обрати для зустрічі Нового Року 2024

Сяяти навіть в найтемніші часи: чи це не доказ внутрішньої сили та віри у майбутнє? Коли ж, як не в новорічну ніч, в цей казковий святковий час, кожна жінка мріє бути неперевершено чарівною в оточенні близьких та рідних. В очікуванні Нового Року, ми розглядаємо тренди, які допоможуть вам створити свій неповторний образ.

Прикраси - завжди були невіддільною частиною святкових луків. Експертні ювеліри стверджують, що сьогодні обставини задають тренди, а не навпаки. Лаконічність та універсальність прийшли на зміну екстравагантності та розкоші. Так, найбільша ювелірна мережа в Україні “Золотий Вік” розповіла про прикраси, що варті вашої уваги для зустрічі нового року та будуть в трендах наступного нового 2024 року.

Сяйво срібла

Прикраси зі срібла все більше завойовують популярність, вирізняючись своєю неповторною естетикою та доступністю у порівнянні з іншими дорогоцінними металами. Інноваційний погляд світових брендів ювелірних виробів дозволяє визначити срібні прикраси як тренд 2024 року. Завдяки широкому вибору - від вражаючих масивних форм до елегантної простоти, сучасні срібні прикраси стануть не тільки акцентом вашого новорічного образу, але й вишуканим доповненням до будь-якого повсякденного лука на весь рік.

Акцент на сережках

Це не просто модно, але і надзвичайно актуально та швидко, адже одні тільки сережки мають здатність перетворювати звичайний образ у вишуканий та святковий. Масивні сережки з різноманітними деталями, прямими лініями або геометричними елементами є одним із ключових трендів в ювелірному світі. Ставши центральним акцентом, вони ідеально доповнюють як святковий наряд, так і діловий костюм чи навіть джинси зі світшотом. Такі сережки – це завжди бездоганний вибір, оскільки вони виглядають чудово з будь-якою зачіскою.

Масивні прикраси

У 2024 році масивні прикраси, від великих каблучок до вишуканих кольє, знову визначають модні стандарти. Створюючи естетику впливових кінематографічних образів, ці прикраси додають образу зухвалості, сміливості та неперевершеної елегантності. Їх можна успішно поєднати як зі святковими светрами, так і з сукнями, або використовувати як ключовий акцент для підкреслення краси повсякденного стилю.

Мінімалізм та прямі лінії

Ще одним трендом на 24 рік є вишукані та витончені прикраси з мінімалістичним дизайном та прямими лініями. Ці обручки, каблучки та браслети надають образу невимушеної елегантності. Їхня неймовірна краса виявиться особливо вражаючою у святковому світлі, доповнюючи ваш стиль мінімалістичною розкішшю.

Дорогоцінні камені

Дорогоцінні камені, знову повертаються на передній план для зустрічі Нового Року. Їх вишуканість виявляється у виборі кольє та підвісок, які призначено для особливих моментів та святкових подій. Яскраві дорогоцінності додадуть вашому новорічному образу непередаваний блиск та розкіш.

Нехай ці ідеї надихнуть вас на створення неперевершеного власного образу у передноворічний період. У "Золотий Вік" представлений найширший ряд прикрас, які стануть вашими вірними супутниками для найголовнішої святкової ночі. Крім того, саме зараз в ювелірній мережі діє акція “Новорічна феєрія”, що дарує додатково знижки -10% на другу та наступні прикраси.