Які вишиванки у тренді і з чим їх носити: поради дизайнерки

Які вишиванки у тренді і з чим їх носити: поради дизайнерки

Синій - символ спокою і рівноваги, жовтий - надії і процвітання. Це кольори нашого прапора. А ще наймодніших вишиванок. Нині у тренді саме синьо-жовті вишиті сорочки і сукні. Чому, з чим зараз модно носити гаптоване вбрання і як виживає креативна індустрія під час війни йдеться у сюжеті ТСН.

У сукнях української дизайнерки Юлії Магдич виходили у світ світові знаменитості - Кетін Зета-Джонс, Мей Маск і Тоні Блер.

Магдич із початком повномасштабного вторгнення частину свого виробництва перевезла з Києва до Львова і взялася допомагати ЗСУ.

"Виставили сукні всі, які у нас були на європейському стоку, на продаж для того, щоб перечисляти гроші на армію", - розповідає Юлія.

Лише згодом дизайнерка змогла відновити творчу роботу. Взялася створювати патріотичну колекцію Дня вишиванки.

"Це такий маніфест українськості, маніфест нашої ідентичності. Мені здається, що зараз вдягатися в жовто блакитне модно не тільки в Україні, модно в тому світі, тому що це кольори свободи і я хочу ці кольори донести до максимальної кількості людей", - ділиться Магдич.

Кожна її сукня як картина. Завдяки переливанню ниток, наче з 3-D ефектом, орнамент має об’ємний вигляд.

"Ружі завжди були символом енергії життя. Такі ми робимо ще братчики - це символ вірності. Дуже гарно такі строї обирати собі на весілля. А маки - це завжди у нас був такий захисний символ в Україні", - розповідає дизайнерка.

А ще калина, лілії і незабудки. Юлія говорить, що за орнаментами цих розкішних квітів стоїть глибинна символіка.

"Вважається, що квіти - це сліди Богородиці на землі. І мені здається, що оці всі квіти нас будуть захищати, оберігати і вести в якесь гарне майбутнє", - додала Магдич.

Ось цю сукню дизайнерка назвала "Екстазі" через яскравість кольорів. Тут їх 11. А ниток використали аж 18 кілометрів. Одну сукню створюють майже місяць, адже багато деталей ручної роботи.

"От такий набір китиць в середньому робиться пів дня, це все вручну намотується", - сказала Юлія.

Серед нових робіт - козацький каптан для переможця "Євробачення" Олега Псюка і вишиванки для хлопців з гурту.

Саме зараз майстрині чаклують над ще однією чоловічою.

За словами дизайнерки, геометричний орнамент, вужики, чоловіча енергія, жіноча енергія - це на добро, на достаток.

А ця сорочка для великого друга України. Але для кого саме, поки що тримають у таємниці.

Дрібні деталі доробляє переселенка з Краматорська Вероніка.

"В мене також є майстерня швейна. Але зараз я тут і шукала у Львові і знайшла. Якось вийти із депресії, знайшла виробництво, де виробляють вишитий одяг, то я дуже щаслива, що приєдналася до такої чудової команди", - розповіла Вероніка.

З Донеччини жінка прихопила з собою мало речей, серед найцінніших ось ця жилетка. Вишила її у 14 році на сторічному домотканому полотні.

"Вплетено в візерунки моє ім’я Вероніка, дата народження 14 жовтня і ось так виглядають наші іменні старовинні орнаменти", -додала жінка.

Сучасні вишивані сукні дизайнерка радить носити з черевиками у стилі мілітарі, балетками чи сандалями-гладіаторами, які шнуруються вздовж ноги.

А ще закликає купувати все українське, аби підтримувати економіку.

Мода по-українськи: з чим можна носити гаптоване вбрання

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