Який купальник вибрати для відпочинку: 5 модних образів з Instagram

Який купальник вибрати для відпочинку: 5 модних образів з Instagram

У цій добірці ви знайдете кілька варіантів літніх луків, які стануть в нагоді перед відпусткою.

Класичні купальники ніколи не вийдуть із моди, але спробуйте урізноманітнити свій гардероб оригінальнішими ідеями, які популярні цього літа. Наприклад, можна звернути увагу на однотонні моделі, суцільні купальники з декольте, барвистих кольорів або взагалі в'язані. А ось щоб образ мав незвичний вигляд, спробуйте сміливий варіант — одягніть верх від купальника, як Кайлі Дженнер.

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