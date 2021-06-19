Який топ вибрати на літо і з чим носити: 5 модних образів з Instagram

З цієї модною річчю можна створити багато ефектних образів.

У літніх образах насправді немає особи правил, адже в теплі, сонячні дні можна дозволити собі вийти на прогулянку в будь-якому зручному вбранні: сукні з декольте, мініспідницях, шортах і ромпері. Але однією з найактуальніших речей цього літа залишається простий і зручний топ. Він не виходить з моди, завжди має невимушений вигляд і добре послужить вам в багатьох випадках.

Існує дуже багато варіантів, як і з чим носити і поєднувати топ, щоб мати стильний і доречний вигляд. Актуально зараз одягати його з джинсами або штанами з високою посадкою, спідницями міді і жакетами. Ефектно в такий образ впишуться мюлі або кросівки.

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