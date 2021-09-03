Який верхній одяг купити на осінь 2021: модні поради від Андре Тана

Який верхній одяг купити на осінь 2021: модні поради від Андре Тана

Український дизайнер Андре Тан розповів, який верхній одяг вибирати восени, щоб бути в тренді.

Шкіряний жакет

Вибирайте трохи подовжену оверсайз-модель, щоб під нього помістилися гольф, сорочка або джемпер. Комбінуйте його з полярними за фактурою матеріалами (денім, шерсть).

Instagram Андре Тана

Яскравий плащ-дощовик

Прекрасна можливість додати фактури, цікавого крою або кольору до вашого повсякденного образу. Для балансу вбрання поєднуйте з більш структурованими речами.

Instagram Андре Тана

Кейп

Ніколи не виходив з моди! Прекрасна нейтральна базова річ, поєднується як з трениками, так і з вечірнім вбранням. Прекрасна інвестиція в гардероб!

Instagram Андре Тана

Пальто з м'якою лінією плеча

Зверніть увагу на довжину міді — це найкращий вибір з точки зору практичності. М'яка лінія додасть жіночності і елегантності до вашого образу.

Instagram Андре Тана

Тваринний принт

У будь-якому його прояві! Одразу розвію ваші сумніви — це не вульгарно! Якщо боїтеся мати занадто яскравий вигляд — обирайте принти приглушених відтінків (комбінація чорного і білого, пісочний колір).

Instagram Андре Тана

Шкіряний тренч

Тренч не здає позиції вже кілька сезонів і поступово переміщається в категорію бази. Але цього сезону без шкіряного тренча вам просто не можна виходити з дому! Три слова: жіночно, смачно, оригінально. І, звичайно, лише довжина міді.

Instagram Андре Тана

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