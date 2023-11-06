Якщо улюблений светр зʼїла міль: як красиво зашити дірку

У всіх часом виникають неприємні ситуації, коли з якоїсь причини на улюбленій в'язаній речі з'являється дірка. Проте цьому можна зарадити.

Для цього візьміть голку з ниткою відповідного кольору. Відступіть від краю дірки один вертикальний стовпчик і на рівні нижнього краю протягніть навскріз через петлю нитку до протилежного краю, так само відступивши один стовпчик.

Далі за цим же прикладом протягніть нитку крізь наступні рядки до верхнього краю дірки та лишіть хвостик нитки на поверхні. Важливо, кожного нового рядка, коли ви продіваєте нитку, з одного боку лишіть невеликий відрізок нитки. Тобто з одного боку від дірки у вас будуть петлі.

Після цього візьміть дрібний гачок для в'язання, продіньте його в нижню вільну петлю, зачепіть нитку над нею та протягніть крізь петлю — у вас вийшла ще одна петля, крізь яку протягніть наступну нитку.

Продовжуйте ланцюжок, поки не дійдете до верхнього краю.

Тоді візьміть кінець нитки з голкою та протягніть крізь останню петлю у стовпчику та наступну петлю над нею, щоб закріпити, знову відкладіть голку.

За таким же принципом, від низу до верху стовпчик за стовпчиком в'яжіть та закріплюйте тією ж ниткою.

В кінці закріпіть та виведіть хвостики нитки на внутрішній бік.

В підсумку у вас вийде така сама в'язка і ніхто не здогадається, що на цьому місці колись була дірка.

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