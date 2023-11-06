Якщо улюблений светр зʼїла міль: як красиво зашити дірку

У всіх часом виникають неприємні ситуації, коли з якоїсь причини на улюбленій в'язаній речі з'являється дірка. Проте цьому можна зарадити.
- Для цього візьміть голку з ниткою відповідного кольору. Відступіть від краю дірки один вертикальний стовпчик і на рівні нижнього краю протягніть навскріз через петлю нитку до протилежного краю, так само відступивши один стовпчик.
- Далі за цим же прикладом протягніть нитку крізь наступні рядки до верхнього краю дірки та лишіть хвостик нитки на поверхні. Важливо, кожного нового рядка, коли ви продіваєте нитку, з одного боку лишіть невеликий відрізок нитки. Тобто з одного боку від дірки у вас будуть петлі.
- Після цього візьміть дрібний гачок для в'язання, продіньте його в нижню вільну петлю, зачепіть нитку над нею та протягніть крізь петлю — у вас вийшла ще одна петля, крізь яку протягніть наступну нитку.
- Продовжуйте ланцюжок, поки не дійдете до верхнього краю.
- Тоді візьміть кінець нитки з голкою та протягніть крізь останню петлю у стовпчику та наступну петлю над нею, щоб закріпити, знову відкладіть голку.
- За таким же принципом, від низу до верху стовпчик за стовпчиком в'яжіть та закріплюйте тією ж ниткою.
- В кінці закріпіть та виведіть хвостики нитки на внутрішній бік.
В підсумку у вас вийде така сама в'язка і ніхто не здогадається, що на цьому місці колись була дірка.
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