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Якщо улюблений светр зʼїла міль: як красиво зашити дірку

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
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208
Час на прочитання
2 хв
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Якщо улюблений светр зʼїла міль: як красиво зашити дірку

як зашити дірку на светрі / Фото: Getty Images

У всіх часом виникають неприємні ситуації, коли з якоїсь причини на улюбленій в'язаній речі з'являється дірка. Проте цьому можна зарадити.

  • Для цього візьміть голку з ниткою відповідного кольору. Відступіть від краю дірки один вертикальний стовпчик і на рівні нижнього краю протягніть навскріз через петлю нитку до протилежного краю, так само відступивши один стовпчик.
  • Далі за цим же прикладом протягніть нитку крізь наступні рядки до верхнього краю дірки та лишіть хвостик нитки на поверхні. Важливо, кожного нового рядка, коли ви продіваєте нитку, з одного боку лишіть невеликий відрізок нитки. Тобто з одного боку від дірки у вас будуть петлі.
  • Після цього візьміть дрібний гачок для в'язання, продіньте його в нижню вільну петлю, зачепіть нитку над нею та протягніть крізь петлю — у вас вийшла ще одна петля, крізь яку протягніть наступну нитку.
  • Продовжуйте ланцюжок, поки не дійдете до верхнього краю.
  • Тоді візьміть кінець нитки з голкою та протягніть крізь останню петлю у стовпчику та наступну петлю над нею, щоб закріпити, знову відкладіть голку.
  • За таким же принципом, від низу до верху стовпчик за стовпчиком в'яжіть та закріплюйте тією ж ниткою. 
  • В кінці закріпіть та виведіть хвостики нитки на внутрішній бік.

В підсумку у вас вийде така сама в'язка і ніхто не здогадається, що на цьому місці колись була дірка.

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Дата публікації
Перегляди
208
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