Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Яку сукню одягнути на свято, щоб мати вигляд на мільйон: 4 поради від Андре Тана

Дата публікації
Перегляди
557
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Яку сукню одягнути на свято, щоб мати вигляд на мільйон: 4 поради від Андре Тана

Андре Тан / Фото: Instagram Андре Тана

Український дизайнер поділився із шанувальницями новими порадами.

Вже зовсім скоро Новий рік і більшість обирає саме сукню для святкового образу. Розберемо яку сукню обрати за типом фігури, щоб мати вигляд на всі 100% цієї новорічної ночі!

1. Пісковий годинник

Якщо об’єм грудей і стегон однаковий, або різниця не більше, ніж 4 см, а талія значно менша, то ваша фігура — пісковий годинник.
Головне під час вибору сукні під цей тип фігури — зберегти візуальну модель піскового годинника, тому жодних мішкуватих фасонів та великих приплічників.

Вам підійдуть:

  • Сукні new-look
  • Класичні сукні "футляр"
  • Сукні-сорочки з акцентом на талії

2. Груша

Якщо у вас невеликі груди, широкі стегна та вузька талія, то ваша фігура — груша. Власниці цього типу мають більшу та округлу нижню частину тіла (власниці соковитих форм) порівняно з верхньою, що повторює силует груші, а також для цього типу фігури характерні вузькі плечі та досить тонка талія.

Вам підійдуть:

  • Сукні крою А-силует
  • Сукні зі спідницею клеш
  • Сукні-сорочки
  • Класичні сукні "футляр"

3. Яблуко

Власниці цього типу мають приблизно однаковий обсяг талії, грудей та стегон із плавною лінією. Якщо у вас стрункі ніжки, а талія, живіт і груди набагато більше стегон, то ваша фігура — яблуко. Сміливе декольте та відкриті ноги — must-have для яскравого образу власниць фігури типу яблуко.

Вам підійдуть:

  • Сукні із завищеною талією
  • Сукні прямого крою
  • Сукні з запахом

4. Прямокутник

Якщо у вас немає яскраво вираженої талії, а об’єм стегон і грудей приблизно однаковий, то ваша фігура — прямокутник. У такого типу фігури не сильно виражена талія, тому її потрібно створити візуально. Обтислих моделей по всій довжині слід уникати!

Вам підійдуть:

  • Сукні new-look
  • Сукні "трапеція"
  • Сукні з запахом

Пам’ятайте, кожна з вас особлива, одягайте те, в чому ви почуваєтеся комфортно та впевнено, але не забувайте грамотно підкреслювати ваші сильні сторони.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
557
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація