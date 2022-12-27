Яку сукню одягнути на свято, щоб мати вигляд на мільйон: 4 поради від Андре Тана

Український дизайнер поділився із шанувальницями новими порадами.
Вже зовсім скоро Новий рік і більшість обирає саме сукню для святкового образу. Розберемо яку сукню обрати за типом фігури, щоб мати вигляд на всі 100% цієї новорічної ночі!
1. Пісковий годинник
Якщо об’єм грудей і стегон однаковий, або різниця не більше, ніж 4 см, а талія значно менша, то ваша фігура — пісковий годинник.
Головне під час вибору сукні під цей тип фігури — зберегти візуальну модель піскового годинника, тому жодних мішкуватих фасонів та великих приплічників.
Вам підійдуть:
- Сукні new-look
- Класичні сукні "футляр"
- Сукні-сорочки з акцентом на талії
2. Груша
Якщо у вас невеликі груди, широкі стегна та вузька талія, то ваша фігура — груша. Власниці цього типу мають більшу та округлу нижню частину тіла (власниці соковитих форм) порівняно з верхньою, що повторює силует груші, а також для цього типу фігури характерні вузькі плечі та досить тонка талія.
Вам підійдуть:
- Сукні крою А-силует
- Сукні зі спідницею клеш
- Сукні-сорочки
- Класичні сукні "футляр"
3. Яблуко
Власниці цього типу мають приблизно однаковий обсяг талії, грудей та стегон із плавною лінією. Якщо у вас стрункі ніжки, а талія, живіт і груди набагато більше стегон, то ваша фігура — яблуко. Сміливе декольте та відкриті ноги — must-have для яскравого образу власниць фігури типу яблуко.
Вам підійдуть:
- Сукні із завищеною талією
- Сукні прямого крою
- Сукні з запахом
4. Прямокутник
Якщо у вас немає яскраво вираженої талії, а об’єм стегон і грудей приблизно однаковий, то ваша фігура — прямокутник. У такого типу фігури не сильно виражена талія, тому її потрібно створити візуально. Обтислих моделей по всій довжині слід уникати!
Вам підійдуть:
- Сукні new-look
- Сукні "трапеція"
- Сукні з запахом
Пам’ятайте, кожна з вас особлива, одягайте те, в чому ви почуваєтеся комфортно та впевнено, але не забувайте грамотно підкреслювати ваші сильні сторони.
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