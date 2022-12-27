Яку сукню одягнути на свято, щоб мати вигляд на мільйон: 4 поради від Андре Тана

Вже зовсім скоро Новий рік і більшість обирає саме сукню для святкового образу. Розберемо яку сукню обрати за типом фігури, щоб мати вигляд на всі 100% цієї новорічної ночі!

1. Пісковий годинник

Якщо об’єм грудей і стегон однаковий, або різниця не більше, ніж 4 см, а талія значно менша, то ваша фігура — пісковий годинник.

Головне під час вибору сукні під цей тип фігури — зберегти візуальну модель піскового годинника, тому жодних мішкуватих фасонів та великих приплічників.

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2. Груша

Якщо у вас невеликі груди, широкі стегна та вузька талія, то ваша фігура — груша. Власниці цього типу мають більшу та округлу нижню частину тіла (власниці соковитих форм) порівняно з верхньою, що повторює силует груші, а також для цього типу фігури характерні вузькі плечі та досить тонка талія.

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3. Яблуко

Власниці цього типу мають приблизно однаковий обсяг талії, грудей та стегон із плавною лінією. Якщо у вас стрункі ніжки, а талія, живіт і груди набагато більше стегон, то ваша фігура — яблуко. Сміливе декольте та відкриті ноги — must-have для яскравого образу власниць фігури типу яблуко.

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4. Прямокутник

Якщо у вас немає яскраво вираженої талії, а об’єм стегон і грудей приблизно однаковий, то ваша фігура — прямокутник. У такого типу фігури не сильно виражена талія, тому її потрібно створити візуально. Обтислих моделей по всій довжині слід уникати!

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Пам’ятайте, кожна з вас особлива, одягайте те, в чому ви почуваєтеся комфортно та впевнено, але не забувайте грамотно підкреслювати ваші сильні сторони.

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