Яскраві і сексуальні: український бренд презентував лукбук нової колекції купальників

Закриті кордони більшості курортів — не привід відмовлятися від довгоочікуваної відпустки. Завдяки бажанню, позитивному налаштуванню і красивому купальнику можна організувати собі чудовий відпочинок і в Україні — на пляжі або біля басейну у заміському комплексі.

Український бренд BUDEKINA презентував барвистий лукбук нової колекції купальників під назвою Beach vibe.

Дивлячись на спокусливі фігури дівчат у цих сексуальних бікіні, одразу ж хочеться опинитися на березі моря з охолоджувальним коктейлем у руці, релаксувати на повну і робити ефектні фото для свого Instagram.

Колекція купальників від українського бренду BUDEKINA

Колекція купальників від українського бренду BUDEKINA

Колекція купальників від українського бренду BUDEKINA

Лінійка складається зі стильних, жіночних і екстравагантних купальників, які ідеально підкреслюють переваги будь-якої фігури.

Колекція купальників від українського бренду BUDEKINA

Колекція купальників від українського бренду BUDEKINA

Кольорова гама колекції: соковитий рожевий, фіолетовий, помаранчевий, класичні — білий та чорний.

Колекція купальників від українського бренду BUDEKINA

Колекція купальників від українського бренду BUDEKINA

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Лукбук колекції купальників від українського бренду BUDEKINA (8 фото)

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