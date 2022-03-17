З 18-каратного золота: ювелірка із Нідерландів створила сережки-алігатори, щоб підтримати Україну

Усі кошти від продажу вона передасть на благодійність.

Скульпторка та дизайнерка прикрас із Нідерландів Бібі ван дер Вельден виготовила ексклюзивні сережки у вигляді алігаторів. Прикраси були створені Бібі, щоб підтримати українських дітей та біженців, які змушені були виїхати з України через російську агресію.

Прикраси виготовлені з 18-каратного золота, а прикрашають маленьких алігаторів жовтий цитрин та блакитний топаз, очі виготовлені з блакитного та жовтого сапфіру.

"Алігатор для мене — символ наполегливості", — пояснила Ван дер Вельден. "Саме ця безстрашна доісторична тварина демонструє свою пристосованість та волю до життя". Вона також зазначила, що топаз "асоціюється зі співчуттям та наведенням мостів між людьми, а цитрин зміцнює витривалість".

Вартість ювелірного виробу 5,240 євро, але всі зібрані гроші дизайнерка передасть фонду UNICEF.

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