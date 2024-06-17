З анімалістичними принтами і вирізами на талії: український бренд презентував грайливу колекцію купальників

Якщо ви плануєте відпустку і маєте можливість відпочити у безпечному місці, тоді вам варто поповнити гардероб новим грайливим купальником.

Закарпатський бренд diadia презентував свій перший дроп жіночих купальників.

До нього увійшли моделі на будь-який смак: суцільні і роздільні, однотонні та грайливі з анімалістичними принтами, на високій посадці і з елегантним розрізом на талії.

Матеріалом дизайнери бренду обрали італійський біфлекс, який дає відчуття комфорту, не обмежуючи рух, що важливо під час відпочинку у спекотну погоду.

Знімання нової колекції повністю передає її антураж, ніби закликаючи отримувати задоволення від кожної миті цієї теплої пори – засмагати на сонці, плескатись у воді, бігати узбережжям, сміятись від душі, пробувати нові активності та безумовно приймати себе різну.

За словами співзасновниці бренду Діани Сидунчак, цим дропом вони хотіли, щоб кожна жінка не обмежувала себе і на повну насолоджувалася яскравими моментами літа.

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