З аудіодескрипцією та адаптивним образом: у Києві відбувся інклюзивний fashion-показ Andreas Moskin

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Український бренд Andreas Moskin представив колекцію SS27 Awakening the Self, натхненну ідеями Карла Юнга про внутрішнє пробудження та шлях людини до справжньої себе.

Засновники та дизайнери Андрій Моськін і Андреас Білоус пояснили, що прагнули створити речі для людини, яка не боїться проявляти свою індивідуальність. За їхнім задумом, одяг має доповнювати та передавати внутрішній стан того, хто його носить.

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Андреас Білоус і Андрій Моськін

Основою колекції став архітектурний тейлоринг — один із ключових кодів марки. Чіткі плечі, гіперболізовані вилоги, витягнуті вертикальні лінії та скульптурні силуети дизайнери поєднали з відкритими ділянками тіла і м’якими тканинами.

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До чоловічої частини колекції увійшли структуровані жилети, деконструйовані сорочки та костюми з шортами-бермудами. У жіночих образах строгі костюмні форми контрастували з пластичними фактурами та більш чуттєвим вечірнім вбранням.

Палітра охопила чорний, колір айворі, теплий шоколадний, пудрово-рожевий, насичений червоний та яскравий лаймовий відтінки. Образи доповнили клатчі ручної роботи, виготовлені із залишків тканин у техніці апсайклінгу.

Особливу увагу під час презентації приділили інклюзивності. За словами організаторів, це був перший в Україні fashion-показ із професійною аудіодескрипцією для людей із порушеннями зору. Через один навушник гості могли слухати опис рухів моделей і головних візуальних деталей, а іншим вухом — музику, реакцію залу та загальну атмосферу події.

Перед початком шоу також працювала спеціальна тактильна зона, де відвідувачі могли на дотик ознайомитися з матеріалами та фактурами нової колекції.

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Окремою її частиною став адаптивний образ, який розробили для людини, яка користується протезом ноги, врахувавши зручність під час одягання, руху та щоденного носіння.

Основою луку став чорний костюм із відкритими плечима та шлейфом із контрастною червоною підкладкою. У конструкцію штанів інтегрували бічний лампас на липучках, завдяки якому штанину можна повністю розстебнути й отримати швидкий доступ до протеза. Крім того, за допомогою прихованих застібок штани-трансформери перетворюються на шорти.

Презентація відбулася у форматі показу з елементами перформансу. Трансляцію можна було безкоштовно переглянути на одному з музичних каналів.

Фінальним акцентом шоу став виступ MÉLOVIN з піснею «Небо». Разом із артистом у перформансі взяла участь модель, яка користується протезом. Їхня взаємодія на подіумі стала емоційним завершенням історії про прийняття себе, особисту силу та право відкрито розповідати світові про власний досвід.

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