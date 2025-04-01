З благородною місією: українських бренд презентував колекцію шовкових хусток із зображенням рідкісних птахів

Колекція хусток, присвячена рідкісним птахам

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Український бренд шовкових виробів Obiimy презентував нову колекцію «Співоча душа», створену у колаборації з художницею Анною Кловак. Колекція присвячена рідкісним птахам, які занесені до Червоної книги України.

Це спільний проєкт бренду з Українським товариством охорони птахів. Частину прибутку від продажу кожної хустки перерахують на програму «Охорона рідкісних видів» громадської організації «Українське товариство охорони птахів». Кошти зокрема будуть спрямовані на виготовлення і встановлення гніздівель для пташки, яка зникає, сиворакша на півночі України.

Сиворакша

Сиворакша — один із найгарніших видів перелітних птахів, який щороку повертається до України на гніздування. Через вирубку дуплистих дерев і використання пестицидів чисельність сиворакші стрімко зменшується. Вид має охоронний статус і занесений до Червоної книги України як той, який зникає. Українська популяція дуплогніздних сиворакш зосереджена на території Північного Полісся, зокрема на Рівненщини. Щоб зберегти птаха, необхідно створювати умови для вдалого гніздування, встановлюючи штучні гніздівлі, які компенсують втрату природних місць гніздування.

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«Разом із художницею Анною Кловак ми створили художні роботи із зображенням рідкісних птахів, які лягли в основу хусток. Хочемо, щоб наша колекція „Співоча душа“ стала своєрідним маніфестом любові до природи та пернатих зокрема. Закликаємо всіх небайдужих підтримати проект, обрати одну з наших хусток і долучитися до програми „Охорона рідкісних видів птахів“, — сказала засновниця бренду Світлана Сніжко.

Ідея створення колекції У Світлани Сніжко з’явилася у далекій Кенії, коли вона серед екзотичних краєвидів зустріла наших українських лелек. У той момент вона зрозуміла, що наші птахи долають тисячі кілометрів, щоб знов повернутися додому, а разом із ними повертається наша відповідальність збереження всього живого на планеті.

«Для нас це не просто колекція та мода, це нагадування про необхідність нашої турботи про довкілля. Квіти, що вже входять до Червоної книги: горицвіт, язичник сивий, тендітна любка дволиста — вони ще є, вони ще живуть. Але чи помічаємо ми їх? Птахи, що співають нам зранку — чи є в них шанс на виживання? Ця колекція створена, щоб нагадати: краса навколо нас — не вічна, і ми маємо берегти її вже зараз», — додала засновниця бренду.

Пернаті, як і люди, гинуть внаслідок бойових дій, покидають свої гнізда і мігрують, втрачають потомство. Їм ніде сховатись від обстрілів. Ось декілька основних загроз для птахів в умовах бойових дій. Це загибель від прямого ураження осколками чи зброєю, від впливу вибухової хвилі, враження пожежами, внаслідок яких руйнуються гнізда з кладками яєць і пташенятами.

Кожен елемент колекції — це заклик дивитися ширше і бачити більше. Захоплюватися польотом птаха та його піснею й водночас берегти і підтримувати.

До слова, в Україні є понад 90 видів птахів, занесених до Червоної книги України. Більшість із них — на межі зникнення або чисельність їхніх популяцій стрімко скорочується через втрату місць існування, військові дії. Серед причин також — використання пестицидів, забруднення довкілля, нестача вологи і значне погіршення клімату. На думку міжнародних експертів, понад тисяча видів пернатих зникнуть у наступному столітті.