З накладними вухами тварин: як минув показ нової колекції Burberry

Рікардо Тіші придумав для моделей дуже оригінальні образи.

Поки зірки і модниці розривалися між показами нових колекцій під час Тижня моди в Мілані, креативний директор бренду Burberry Рікардо Тиші представив свою нову колекцію весна-літо 2022, яка отримала назву Animal Instinct. Показ відбувався не в межах Тижня моди і навіть не був заявлений в списках учасників.

Під час показу, яких відбувався в онлайн-форматі, моделі вийшли на подіуми практично без макіяжу, але з цікавим елементом образу — величезними накладними вухами тварин. Зачіски були укладені таким чином, щоб вуха мали максимально натуральний вигляд і не кидалися в очі.

Показ Burberry весна-літо 2022 / Getty Images

Але таке незвичайне рішення з вухами Рікардо Тіші прийняв із сентиментальних міркувань. Річ у тому, що в серпні цього року у дизайнера померла мама і він присвятив цю колекцію їй.

"Ми народжені від тварин. У нас є тваринний інстинкт, який особливо проявляється, коли ми відчуваємо щастя, депресію, смуток або засмучення", — сказав Тіші.

Показ Burberry весна-літо 2022 / Getty Images

Також сам дизайнер минулого тижня з'явився на обкладинці журналу DSection з оленем на руках і такими ж накладними вухами.

Що стосується самого показу, то в ньому взяли участь такі зірки подіуму як Ірина Шейк і Кендіс Свейнпол. У новій колекції модний бренд представив кілька оновлених моделей сумок, нові тренчі і максимально природні кольори. Також на багатьох моделях були абстрактні і геометричні принти, торочка і плетіння. Також Burberry представили кілька варіантів капелюхів.

Показ Burberry весна-літо 2022 / Getty Images

Показ Burberry весна-літо 2022 / Getty Images

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