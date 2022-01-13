За 2 тисячі євро: естонська дизайнерка створює пальто зі старих радянських ковдр

Надихнувшись дитинством, естонський дизайнер створила дуже незвичайну колекцію, яка вже понад десять років шокує мешканців пострадянських країн.

У кожного вдома в шафі або десь далеко на антресолі лежить тепла ковдра з верблюжої шерсті. Ну, якщо ви зараз подумали, що у вас її немає, то, повірте нам, у ваших батьків або бабусі з дідусем така знайдеться і, мабуть, навіть не одна.

За часів СРСР такі ковдри були на вагу золота і добували їх "по блату" через знайомих або відстоявши у довжелезних чергах. Виготовляли їх з вовни середньоазійських бактріанів, тому вони були легкими та теплими, але також не забували про дизайн та прикрашали їх величезними малюнками у вигляді квітів, ромбів або клітинку. Візерунки часто повторювалися в різних кольорах.

Нині такою річчю мало хто користується, але завжди знайдуться ті, хто ностальгує за минулим. Мабуть, вирішила згадати минуле і естонська дизайнерка Маріт Ілісон, яка створила цілу колекцію пальт з тих самих радянських ковдр. Так-так вона використовувала як матеріал для колекції саме ковдри.

Колекція пальт отримала назву Longing for Sleep ("Жага сну"). Оригінальна естонська назва колекції — Kaamos — неперекладне слово з естонської та фінської мов, що належить до зимового періоду в північній півкулі, коли дні стають дуже короткими і Сонце лише недовго тішить своїм світлом. Дизайнерка Маріт Ілісон вважає, що саме цей термін найкраще характеризує бажання залишатися під ковдрою весь день безперервно.

"Наші пальта, які були зроблені з ковдр, які були зроблені 30-50 років тому, тепер прослужать щонайменше стільки ж, якщо не більше, десятиліть", — пише дизайнерка у своєму Instagram.

Дизайнерка та її команда шукали ковдри, реставрували, вручну розкраювали та шили з них пальта, які виходили дуже теплими та без підкладки, а деякі моделі навіть трохи декорували вишивкою з бісеру, леліток та кристалів Swarovski.

Виробляються пальта в Таллінні, але ціна у них зовсім не радянська і дозволити собі таку річ зможе далеко не кожен. Обійдеться пальто зі старої ковдри покупцеві близько у 2 тисяч євро. Тому, можливо, варто переосмислити бабусину ковдру на антресолі і занести її до ательє.

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