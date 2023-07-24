За допомогою весільних суконь: дівчина відтворила образи принцес Діснея та стала вірусною

Працівниця весільного салону стала шалено популярною після того, як відтворила вбрання принцес Діснея.

Якщо ви мрієте одягнути сукню, як у диснеївської принцеси на своє весілля, то весільна стилістка і консультантка магазину Bella's Bridal & Formal Ліллі Доусон показала, як досягти цього ефекту.

Дівчина опублікувала у своєму TikTok відео, в якому відтворила образи улюблених персонажів Діснея за допомогою весільних суконь із салону.

Щоб образи максимально відповідали принцесам із відомих мультиків, Ліллі доповнювала їх тіарами, рукавичками та робила відповідні зачіски.

Попелюшка

Весільні сукні в стилі принцес Діснея / скриншот @lillieanndawson

Рапунцель

Весільні сукні в стилі принцес Діснея / скриншот @lillieanndawson

Жасмін

Весільні сукні в стилі принцес Діснея / скриншот @lillieanndawson

Покахонтас

Весільні сукні в стилі принцес Діснея / скриншот @lillieanndawson

Белль

Весільні сукні в стилі принцес Діснея / скриншот @lillieanndawson

Тіана

Весільні сукні в стилі принцес Діснея / скриншот @lillieanndawson

Аріель

Весільні сукні в стилі принцес Діснея / скриншот @lillieanndawson

Аврора

Весільні сукні в стилі принцес Діснея / скриншот @lillieanndawson

Білосніжка

Весільні сукні в стилі принцес Діснея / скриншот @lillieanndawson

Ельза

Весільні сукні в стилі принцес Діснея / скриншот @lillieanndawson

Мулан

Весільні сукні в стилі принцес Діснея / скриншот @lillieanndawson

Моана

Весільні сукні в стилі принцес Діснея / скриншот @lillieanndawson

Мірабель

Весільні сукні в стилі принцес Діснея / скриншот @lillieanndawson

Відео Доусон стали вірусними і перше з них переглянули понад 50 мільйонів разів, а друге – понад 8 мільйонів.

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