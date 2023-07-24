За допомогою весільних суконь: дівчина відтворила образи принцес Діснея та стала вірусною

Працівниця весільного салону стала шалено популярною після того, як відтворила вбрання принцес Діснея.
Якщо ви мрієте одягнути сукню, як у диснеївської принцеси на своє весілля, то весільна стилістка і консультантка магазину Bella's Bridal & Formal Ліллі Доусон показала, як досягти цього ефекту.
Дівчина опублікувала у своєму TikTok відео, в якому відтворила образи улюблених персонажів Діснея за допомогою весільних суконь із салону.
Щоб образи максимально відповідали принцесам із відомих мультиків, Ліллі доповнювала їх тіарами, рукавичками та робила відповідні зачіски.
Попелюшка
Рапунцель
Жасмін
Покахонтас
Белль
Тіана
Аріель
Аврора
Білосніжка
Ельза
Мулан
Моана
Мірабель
Відео Доусон стали вірусними і перше з них переглянули понад 50 мільйонів разів, а друге – понад 8 мільйонів.
@lillieanndawson #disneyprincess #disneywedding #disney #weddingdress #princess ♬ so this is love — soft girl aesthetic
@lillieanndawson Pt 2 #disneywedding #disney #princess #weddingdress #wedding - від "Tangled"/Soundtrack Version — Mandy Moore
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