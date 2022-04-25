За мотивами картин Марії Примаченко: український бренд випустив яскраву патріотичну колекцію

Нова колекція бренду вийшла яскравою, автентичною і дуже стильною. 50% від продажів бренд обіцяє передати ЗСУ.

Український бренд Oliz випустив унікальну колекцію речей "Вільні", у яку увійшли дві хустки та 5 футболок. Мотивами мініколекції стали картини української художниці Марії Примаченко, сюжети та назви яких сьогодні для нас є своєрідним пророцтвом: "Атомна війна будь проклята", "Дарую дорогій армії українську паляницю", "Сині волошки дарую Україні", "Весна Миру". Також у колекції була представлена і футболка із квітучим гербом.

А ось у рекламній кампанії Oliz знялася діджейка та радіоведуча Дар'я Коломієць.

Яскраві шовкові хустки були виконані у синьо-жовтих кольорах і з квітами у петриківському стилі.

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