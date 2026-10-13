Забудьте про бордо: томатно-червоний стає головним кольором осені

Забудьте про бордо / © Getty Images

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Як пише видання PureWow, у Парижі дедалі частіше можна побачити спалахи насиченого червоного — у шарфах, светрах, взутті та аксесуарах. На відміну від бордо, який традиційно асоціюється з осінню, томатний відтінок має легший і грайливіший вигляд. Він чудово контрастує з шоколадним, сірим, темно-синім, карамельним та оливковим — кольорами, до яких ми повертаємося з настанням холодів.

Як носити томатно-червоний цієї осені

Необов’язково одразу купувати яскраве пальто, щоб долучитися до тренду. Найпростіший спосіб додати його у свій гардероб — почати з невеликих акцентів. Червоні кросівки матимуть стильний вигляд із прямими джинсами та білою сорочкою, а яскравий шарф освіжить навіть найлаконічніше поєднання базових речей.

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Ще один вдалий хитрик — топ томатного відтінку під жакетом. Достатньо невеликого кольорового акценту, щоб звичний офісний образ став виразнішим. А светр, недбало накинутий на плечі поверх тренча, додасть потрібного кольору без зайвих зусиль.

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Якщо ж хочеться сміливіших рішень, варто спробувати червоний трикотаж із шоколадними штанами, яскраву спідницю з темно-синім светром або пальто насиченого томатного відтінку в поєднанні з нейтральним одягом.

Серед речей, які варто купити, — кашеміровий кардиган. Він легко впишеться у повсякденний гардероб. Носіть його застебнутим із темним джинсом або накиньте на плечі поверх тренча. Для тих, хто любить виразніші деталі, підійдуть масивні сережки, червона плісирована максіспідниця чи спортивні штани цього кольору. Останні можна стилізувати з класичною сорочкою, структурованим пальтом і лоферами, погравшись на контрасті спортивного та елегантного.

Томатно-червоний — це простий спосіб оживити осінній гардероб без радикальних змін. Не бійтеся поєднувати його з улюбленими базовими речами та не витрачайте час на пошуки ідеальних колірних комбінацій. Іноді достатньо однієї яскравої деталі, щоб образ мав по-справжньому модний вигляд.

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