Забула одягнути спідницю: наречена стала зіркою Мережі після епічного відео зі свого весілля

У вересні 2021 року Беккі Джефріс та її коханий Шеріф Фаєд, які у стосунках від 2017 року, вирішили зіграти весілля. Спочатку урочистість доводилося кілька разів переносити через пандемію коронавірусу, але все ж таки весілля пара вирішила провести і обрала для цього місто Спата в Греції.

Для церемонії Беккі обрала гарну сукню від відомого бренду Galia Lahav, який також створював вбрання для весілля Періс Гілтон, сукню для фільму Дженніфер Лопес та один із гламурних образів Бейонсе. Сукня Беккі була приталена і повністю розшита білими нитками. Також у неї був довгий шлейф, відкрита спина та глибоке декольте.

Але була ще одна додаткова деталь — знімна спідниця з фатина зі шлейфом. Цю деталь вбрання наречена мала одягнути, коли йшла до вівтаря, але забула. Зрозуміла дівчина, що на ній немає ефектної довгої спідниці, коли вже стояла перед нареченим. Тоді вона взяла мікрофон і запитала гостей, чи не проти вони перервати церемонію, щоб вона одягла частину сукні, про яку забула. Відео цього моменту стало вірусним.

Пишна спідниця була пошита для нареченої на замовлення.

"Швачка в Дубаї пошила верхню спідницю на замовлення, тому що мені хотілося, щоб шлейф був ефектнішим для церемонії", — сказала Джефріс у коментарі виданню Insider.

Одягти цю частину сукні було для неї дуже важливим, адже вона витратила багато сил, щоб образ вийшов саме таким, як вона задумала.

"Створення спідниці було досить болісним процесом. Перший кравець, до якого я прийшла в Дубаї, зовсім не потрапив у ціль, тому мені довелося відмовитися від нього і почати з нуля з іншим кравцем", — сказала вона, зазначивши, що забрала спідницю лише за день до того, як вони відлетіли до Греції.

Також вона пояснила, чому забула одягнути її. Річ у тому, що наречена не одягла спідницю сідаючи в машину, яка везла її на весілля, бо не хотіла, щоб вона м'ялася, тому везла її окремо. Коли вони прибули на місце церемонії, її подруга віддала сукню персоналу, який помилково відніс її до камери зберігання разом з іншими речами.

"Інших дівчат, які їхали зі мною в машині, попросили зайняти свої місця, тому я залишилася сама в останні хвилини перед тим, як йти проходом. Як тільки я вийшла з машини за ними і увійшла до зали, я вже почула, як грає пісня, під яку я маю йти проходом, тож у мене навіть не було часу подумати", — сказала наречена.

Вона не усвідомлювала, що вона не має спідниці, поки церемонія не розпочалася, а потім запанікувала і взяла мікрофон.

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