Зачіски, які можна носити з бейсбольною кепкою: цікаві ідеї

Зачіски, які можна носити з бейсбольною кепкою / © Getty Images

Бейсболка рятує у спекотний день, додає грайливості образу та стає незамінним атрибутом, коли вам лінь мити голову. Але є один нюанс, не завжди зрозуміло, яку зачіску зробити під кепку, щоб мати охайний та водночас стильний вигляд. Видання Real Simple розповіло про цікаві ідеї, щоб ви могли обрати свій варіант під настрій та довжину волосся.

Класичний хвіст

Простий високий чи середній хвіст через отвір ззаду кепки — завжди виграшний варіант. Лаконічно, швидко та підходить для будь-якого типу волосся. Додайте сонцезахисні окуляри та матимете шикарний образ.

Об’ємний хвіст

Якщо хочете ефект довшого та густішого волосся, зробіть подвійний хвіст, одну частину волосся протягніть крізь отвір кепки, а нижню закрутіть догори та закріпіть зверху. Візуально зачіска стає набагато пишнішою.

Низький пухнастий пучок

Ідеальний варіант для спекотного дня чи прогулянки. Зберіть волосся у низький пучок, а невелику прядку протягніть через отвір у кепці для об’єму. Стилісти радять використовувати м’яку тканинну гумку, щоб уникнути ламкості волосся.

Кінчики «назовні»

Коротка стрижка не привід відмовлятися від кепки. Просто підкрутіть кінчики назовні праскою чи феном і отримаєте грайливий, об’ємний силует, який красиво підкреслює обличчя.

Хвіст із косою

Протягніть волосся крізь отвір у кепці та заплетіть звичайну косу. Це додає охайності навіть після довгого дня та чудово тримає форму.

Подвійні коси

Класика, яка ніколи не виходить з моди. Дві прості коси, які виринають з-під кепки, створюють молодіжний та дуже комфортний образ. Бонус, після розплітання матимете природні хвилі.

«Бульбашкові» хвостики

Якщо звичайні кіски здаються занадто простими, спробуйте варіант із гумками, просто поділіть волосся на секції та злегка «розпушіть» кожну. Отримаєте стильні «бульбашки», які мають чудовий вигляд із кепкою.

Низький хвіст

Зафіксуй волосся у низький хвіст, зробіть невеликий отвір біля гумки та протягніть хвіст усередину. Легка маніпуляція і зачіска має значно цікавіший вигляд.

Подвійні закручені хвостики

Той самий принцип, що й у попередньому варіанті, але з двома хвостиками. Підходить для середньої та довгої довжини волосся.

Скручений боковий пучок

Якщо хочеш жіночності, зроби низький пучок збоку та зафіксуй його шпильками одразу під краєм кепки. Головне — не надто високо, інакше кепка зіпсує форму.

Вузлик над регулятором

Ще одна варіація пучка, просто витягніть все волосся крізь отвір кепки та зав’яжіть вузлом просто над регулювальним ремінцем. Зачіска виходить фактурною та стильною.

Закручений хвіст із крабиком

Класичний «рятівний» варіант. Зберіть волосся у хвіст, протягніть невелику частину через отвір, а решту закрутіть і підніміть вгору, потім зафіксуйте крабиком. Волосся залишається під контролем, а образ має невимушений вигляд.

Порада

Бейсболка захищає від сонця, але може травмувати волосся, якщо носити її надто довго. Використовуйте термозахисні спреї, щоб уникнути пересушування, а також робіть легкі зволожувальні маски 1–2 рази на тиждень. Це допоможе зберегти здоровий блиск волосся навіть під час активного способу життя.

Бейсболка — універсальний аксесуар, який легко адаптувати під будь-яку довжину волосся та стиль. Обирай зачіску залежно від ситуації: від романтичних кіс до грайливих пучків. Трохи фантазії і ваш образ буде мати завершений та модний вигляд.