Задля відновлення "Мрії": бренд FROLOV презентував благодійну колаборацію

Український бренд FROLOV створив перший офіційний мерч для легендарного авіаційного бренду Antonov. Це перша колаборація Державного підприємства "Антонов" з українським дизайнером.

Весь прибуток від продажів речей колекції передадуть на відбудову найбільшого транспортного літака у світі Ан-225 "Мрія", який знищили росіяни під час невдалої спроби захоплення аеродрому у Гостомелі у лютому 2022 року.

Фото: УНІАН

До Дня Незалежності України бренди представляють перший дроп із колекції FROLOV x Antonov. До нього увійшли футболки трьох дизайнів, світшот і худі. Майбутні релізи обіцяють більше айтемів-сюрпризів згодом.

Над принтами колекції FROLOV тісно співпрацювали з українським художником Вовою Воротньовим. Велика увага у дизайні, як завжди, присвячена деталям, де логотипи "Мрії" та "Антонов" є головними акцентами.

Також написи Мрія та Cossack (що є кодовим іменем НАТО для літака) зараз відгукуються для кожного з українців. Адже козак – це український воїн, завдяки яким ми зараз здобуваємо нашу головну мрію – перемогу.

Світшоти та худі виконані у поєднанні білого та сірого кольору, що наслідують реальні кольори "Мрії". Унікальний ніс літака, який є нестандартним елементом для літакобудування, тому що він підіймається вгору, нагадує за конструкцією капюшон, тож у худі його прикрасили жовто-блакитними стрічками, які повторюють ліврею "Мрії".

Фото: УНІАН

Центральним графічним символом є сім та три крапки. Вони відображають те, що відрізняє літак "Мрія" від будь-якого іншого літака у світі: шість двигунів (по три на кожному крилі) та семиколісне шассі.

Саме тому на речах представлені крапки, що символізують ці риси: на світшоті шість крапок відображають шість двигунів на крилах. А сім крапок на худі нагадують шассі.

"Ми вийшли з ініціативою, запропонували наше бачення та концепцію для офіційного мерча. У процесі презентації ідеї нашої символіки для команди Antonov ми зрозуміли, що у семи крапках на айтемі вже і зображена сама "Мрія": ніс літака по центру і по три двигуни з кожної сторони. Це також надпотужний символ, адже він доводить, що наша мрія не знищена, а її історія тільки розвивається, вона не має крапки, а трикрапку… А відновлена "Мрія" буде у рази сильнішою. І кожен з нас зможе долучитися до її відбудови", – сказав засновник та креативний директор FROLOV Іван Фролов.

Для виробництва колекції бренди звернулись до видатної української трикотажної фабрики "Роза". Завдяки цьому, починаючи з трикотажного полотна та закінчуючи виробництвом, кожен елемент повністю made in Ukraine.

Київський ЦУМ став ексклюзивним партнером з офлайн дистрибуції. З 24 серпня у спеціальному поп-ап корнері можна буде приміряти та придбати колекцію протягом першого місяця з дня релізу.

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