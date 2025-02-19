Загадкова елегантність і холодна сексуальність: бренд J’amemme захопив театральною виставою, на якій презентував нову колекцію

Український бренд J’amemme вирішив оригінально презентувати свою нову колекцію FW’25/26 під назвою Noir (в перекладі з французької означає "чорний"). Бренд це зробив у форматі театральної імерсивної вистави і обрав для цього атмосферний і красивий театр "Сузір’я". Мистецька вистава об’єднала воєдино театр і моду.

Фото Kateryna Boklan

Захопливе дійство розгорнулося у трьох залах театру. Моделі у вишуканих образах бренду позували і ходили поміж гостями, які, до речі, теж стали безпосередніми учасниками вистави.

Фото Kateryna Boklan

Фото Kateryna Boklan

Глядачі перфоменсу поринули в особливий загадковий світ, який поєднав моду, кінематографічний сторітелінг, живу музику та аромати.

Фото Kateryna Boklan

Фото Kateryna Boklan

Режисером заходу став український актор театру Франка – Віталій Ажнов, який також взяв участь у виставі. Він дефілював у гламурному топі кольору бургунді, розшитому лелітками, з вирізом на спині, шкіряних бордових оперних рукавичках і чорних штанях.

Нова колекція – це маніфест загадкової елегантності і холодної сексуальності. Вона натхненна тонкою межею між силою та крихкістю. Завдяки архітектурним силуетам і складним текстурам капсула балансує між відкритістю і загадковістю.

Фото Kateryna Boklan

Фото Kateryna Boklan

За словами дизайнерки бренду Юлії Ярмолюк, колекція Noir – це історія жінки, яка приховує у собі загадку. Вона зачаровує, попри холодність своєї краси, і випромінює впевненість та вишуканість.

Фото Kateryna Boklan

Фото Kateryna Boklan

Фото Kateryna Boklan

Головні луки колекції побудовані на контрастах: напівпрозорих плісованих тканинах, чітких лініях і темній палітрі чорного з акцентами графітового, глибокого смарагдового й попелястого кольорів, які відображають суть ночі.

Фото Kateryna Boklan

Легкі силуети з високими комірами, асиметричними лініями та напівпрозорими шлейфами грають зі світлом і рухом. А структуровані жакети й пальта з акцентними плечима й приталеним кроєм стають ключовими елементами.

Фото Kateryna Boklan

У центрі уваги постали корсети – скульптурні і витончені, прикрашені 3D квітами або виконані у простих, але елегантних геометричних формах, що підкреслюють природні вигини тіла. Для балансу їхньої чуттєвості бренд додав маскулінні елементи, такі як широкі манжети і запонки, що додають виразності колекції.

Фото Kateryna Boklan

Особливий акцент зроблено на текстурах, фірмове плісе бренду цього разу доповнене шкірою з крокодилячим тисненням, яка з’являється у рукавичках, сумках оверсайз і клатчах.

Фото Kateryna Boklan

Новий матеріал додає колекції тактильності і підсилює контрасти між м’якими й драматичними елементами. Особливе місце займають дебютні аксесуари у формі напівсфер, створені ювеліром спеціально для бренду. Вони символізують перехід між світлом і тінню та з’являються у вигляді каблучок, поясів і ґудзиків, підкреслюючи контрасти колекції.

Фото Kateryna Boklan

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