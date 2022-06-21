Загадковий аксесуар іспанок: що таке мантілья і чому її носять із величезним гребенем

Традиційний головний убір іспанок одночасно вишуканий та незвичайний, тому ми вирішили розповісти про нього трохи докладніше.

Роздивляючись знімки іспанських панянок і королівських особ не можна не звернути уваги на дуже незвичайний предмет гардероба — мереживну мантілью, яку вони, хоч і вкрай рідко, але одягають з величезним гребенем — пейнетою. Таке поєднання характерне для іспанської та латиноамериканської культури, і є святковим туалетом. Зазвичай їх можна побачити на весіллях, кориді, великодніх святах та карнавалах.

Традиційна мантілья / Фото: Getty Images

Точне походження мантильї невідоме, хоча вважається, що свій початок ця вуаль бере від головних покривал та накидок, які використовувалися в Іспанії як предмет верхнього одягу в 1-му тисячолітті нашої ери. Припускають, що у культуру іберійських народів (що жили на території сучасної Іспанії) мантильї перекочували з арабської культури ще від часів, коли Піренейський півострів був захоплений, тобто є родичками чадри. Відповідно, навіть після Реконкісти цей елемент одягу залишився в модній культурі іспанок і дожив до наших часів, хоч вже і не популярний.

Іспанки у чорній мантильї / Фото: Getty Images

Спочатку мантильї носили простолюдинки і не у вигляді красивих мереживних накидок, а простіші з полотна. Проте розквіт цього аксесуара настав у XVII-XIX століттях. Полотно поступово замінилося мереживами і мало в образах іспанок дуже красивий вигляд, тому не дивно, що в результаті з'явилося і в образах пані з вищих станів. Вважається, що популяризувала мантільї у вищому суспільстві королева Ізабелла II — вона була великою любителькою носіння діадем, корон і, мабуть, тому зацікавилася мантильєю. Звичайно цей аксесуар за королевою почали копіювати й інші наближені до неї жінки.

Королева Ізабелла II / Фото: Getty Images

Також не можна не відзначити, що ще одними популяризаторами мантильї були й махи – представники нижчих класів суспільства та вихідці із збіднілих провінціалів, мешканці мадридських нетрів. Часто саме жінок-мах зображував на своїх картинах знаменитий художник Франсіско Гойя у мантильї.

Після вигнання із влади Ізабелли II, мода на мантилью почала спадати, хоч не у всій Іспанії, адже в деяких регіонах цей аксесуар дуже вжився в культуру. Остаточний занепад настав наприкінці XIX - на початку XX століття і в повсякденному гардеробі іспанок збереглася лише токілья (косинка) — мереживна хустка, зазвичай трикутна, яку жінки одягали в церкву і носили її вже без гребеня.

Іспанка в білій мантильї / Фото: Getty Images

Сьогодні ж мантилья все ще використовується панянками на святах і навіть із високим гребенем. Також з іспанської культури мереживна накидка на голову перекочувала і до Ватикану, ставши обов'язковою частиною дипломатичного туалету для аудієнції у Папи Римського.

Корольова Летиція / Фото: Getty Images

Королева Софі / Фото: Getty Images

Носять її в основному чорного кольору, але є виняток, коли деяким представницям королівських сімей, наприклад, королеві Іспанії, дозволяється одягати на аудієнцію мантилью білого кольору. Також білу мантилью одягають на весілля, та незаміжні дівчата.

Іспанки в білих мантільях / Фото: Getty Images

Довжина кожної мантильї розраховувалася індивідуально за зростом жінки, тобто так, щоб у передній частині бути по довжині руки, а ззаду доходити до стегна. Щоб мереживна накидка не спадала, її непомітно пристібали до плечей сукні. Одягається мантилья на високий гребінь – пейнету, який робився із слонової кістки чи черепахового панцира, іноді перламура. З'явився гребінь у ХІХ столітті. Форма у них може бути різна, наприклад, закруглена, квадратна або прямокутна. Деякі гребені виготовляли простими, а деякі, навпаки, прикрашеними ажурними візерунками.

Іспанки в мантильї / Фото: Associated Press

Іспанки в мантильї / Фото: Associated Press

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