Жакети-трансформери і вовняні штани: стильна капсульна колекція від українського бренду

До нової лінійки увійшли речі-трансформери, в яких поєднались функціональність і виразність форм.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Жакети-трансформери і вовняні штани: стильна капсульна колекція від українського бренду

Український бренд Sarna презентував капсульну колекцію жіночого одягу, створену у колаборації з дизайнеркою інтер’єрів Беатрисою Петьовкою.

Колекція складається з речей-трансформерів, що поєднують функціональність і виразність форм. Основний фокус — дизайнерське бачення Беатриси як архітекторки простору: кожен виріб натхненний чіткими лініями, структурою та принципами, властивими архітектурі.

До лінійки увійшли вільні вовняні штани з манжетами, жакети-трансформери з акцентними плечима, в’язані светри з розрізами, водолазки та сукня-сорочка з контрастним шкіряним коміром.

Знімання лукбуку відбулися у мінімалістичному просторі зі спеціально виготовленими дизайнерськими кріслами, які акцентують увагу на формі та силуетах.

«Архітектура і мода для мене нерозривно пов’язані — обидві сфери про те, як формується простір і взаємодія з ним. Створюючи цю колекцію разом із командою бренду, я візуалізувала кожну річ із чітким силуетом, функціональним призначенням і можливістю стилізувати її по-різному. Хочеться, щоб жінка, одягаючи виріб, почувалася архітекторкою свого стилю, граючись формою та об’ємом», — поділилася Беатриса Петьовка.

«Для нас одяг — це продовження внутрішнього стану жінки», — прокоментували у команді бренду, підкреслюючи, що колекція відображає ДНК бренду: натуральні матеріали й увагу до деталей. Команда від початку відмовилася від гонитви за трендами, створюючи позачасові речі, які залишаються актуальними багато сезонів. Нова колаборація дозволила втілити ці цінності на новому рівні — поєднавши концептуальний дизайн і функціональність у кожному виробі.

Ця колекція — це зустріч двох філософій, об’єднаних спільним відчуттям дизайну й естетики, у якому народжуються нові силуети жінки — впевненої, гармонійної у кожному русі.

