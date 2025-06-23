Замість голуба тепер кіт: Модний дім Valentino випустив сумку, яка дивує ціною і виглядом

Сумка Valentino / © Associated Press

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Після виходу другого сезону серіалу «І просто так…» всі заговорили про бренд JW Anderson та його сумку у вигляді голуба. Цей аксесуар упродовж кількох років не давав спокою багатьом — хтось його висміював, а хтось навпаки замиловувався ним. Однак успіх цієї сумки запустив тренд на подібні аксесуари і багато брендів спробували його повторити.

Тепер незвичайною сумкою дивує Модний дім Valentino — італійський люксовий бренд у колекції весна-літо 2025 презентував сумку у вигляді кота, яка називається Le Chat de La Maison (з французької — «Домашній кіт»). Аксесуар з’явився в дебютній колекції модельєра Алессандро Мікеле для цього бренду.

Сумка схожа на ретростатуетку з п’ятдесятих, з яскравими пастельними візерунками, рожевими вухами та широко розплющеними очима, а вартість такого аксесуара 5 800 доларів. Згідно з сайтом бренду, сумка розписана вручну, має магнітну застібку та довгу ручку-ланцюжок. Вона надрукована на 3D-принтері.

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Це іронічний і водночас розкішний аксесуар, створений модельєром, щоб епатувати і його вже вибрали для своїх образів не лише модники, а й деякі знаменитості.

Шарлотта Лоуренс на церемонії вручення премії «Оскар» в Лос-Анджелесі.

Шарлотта Лоуренс / © Associated Press

Clairo на галавечорі Інституту костюма в Метрополітен-музеї.

Clairo / © Associated Press

Колман Домінго на четвертому щорічному галавечорі Музею кіноакадемії в Лос-Анджелесі.

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Колман Домінго / © Associated Press

Лауфей на 78-й церемонії вручення премії «Тоні» в Нью-Йорку.

Лауфей / © Associated Press

Джефф Сатур під час показу жіночої колекції Valentino осінь-зима 2025-2026 в межах Паризького тижня моди.

Джефф Сатур / © Getty Images