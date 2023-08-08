Занадто незвичайно: дівчина створила 5-кілограмову сукню із браслетів дружби, щоб піти на концерт

Фанатка Тейлор Свіфт вирішила серйозно підійти до свого вбрання для концерту.

Від 17 березня до 17 серпня 2023 року американська співачка Тейлор Свіфт подорожує різними містами зі своїм грандіозним шоу Eras Tour. Це шостий концертний тур співачки на підтримку кількох студійних альбомів: Lover, Folklore, Evermore та Midnights. Фанбаза у зірки потужна, шанувальники називають себе Swifties і намагаються вбиратися на концерти Тейлор яскраво і весело, часто вони одягаються в образи, що нагадують персонажів її пісень, її концертні луки або ті, в яких вона з'являлася на обкладинках альбомів. Вбрання найчастіше зроблені вручну та дуже творчо.

Однак дівчина на ім'я Лаура Петті вирішила піти ще далі і не просто вбратися, як Тейлор, а зробити сукню з браслетів дружби, для концерту зірки в Лос-Анджелесі.

Процес створення своєї дивовижної сукні Лаура показала в TikTok і стала вірусною, її ролики переглянули понад 6 мільйонів разів.

Браслетами дружби дівчина вирішила прикрасити сукню, оскільки це один із символів пісні зірки з альбому Midnights. Багато шанувальників одягають подібні браслети на руки, а потім обмінюються ними просто на концерті.

Над сукнею Лаура працювала місяць і її вага складає близько 5 кілограмів, оскільки намистини, з яких вона зроблена, пластмасові або скляні.

Цими ж намистинами дівчина "написала" на "торочці" слова та назви пісень Свіфт.

Після кропіткої ручної роботи вона показала остаточний результат шурхавши важкою "торочкою" свого яскравого вбрання.

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