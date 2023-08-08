Занадто незвичайно: дівчина створила 5-кілограмову сукню із браслетів дружби, щоб піти на концерт

Фанатка Тейлор Свіфт вирішила серйозно підійти до свого вбрання для концерту.
Від 17 березня до 17 серпня 2023 року американська співачка Тейлор Свіфт подорожує різними містами зі своїм грандіозним шоу Eras Tour. Це шостий концертний тур співачки на підтримку кількох студійних альбомів: Lover, Folklore, Evermore та Midnights. Фанбаза у зірки потужна, шанувальники називають себе Swifties і намагаються вбиратися на концерти Тейлор яскраво і весело, часто вони одягаються в образи, що нагадують персонажів її пісень, її концертні луки або ті, в яких вона з'являлася на обкладинках альбомів. Вбрання найчастіше зроблені вручну та дуже творчо.
Однак дівчина на ім'я Лаура Петті вирішила піти ще далі і не просто вбратися, як Тейлор, а зробити сукню з браслетів дружби, для концерту зірки в Лос-Анджелесі.
Процес створення своєї дивовижної сукні Лаура показала в TikTok і стала вірусною, її ролики переглянули понад 6 мільйонів разів.
@laurajpetty Shes so HEAVYYYYY but shes PERFECT. #erastour #taylorswift #taylorsversion ♬ original sound — Not Jenna or Julen
Браслетами дружби дівчина вирішила прикрасити сукню, оскільки це один із символів пісні зірки з альбому Midnights. Багато шанувальників одягають подібні браслети на руки, а потім обмінюються ними просто на концерті.
@laurajpetty Відповідь на @meghanschmidt5 #erastour #taylorswift #taylorsversion ♬ I Can See You (Taylor's Version) (From The Vault) — Taylor Swift
Над сукнею Лаура працювала місяць і її вага складає близько 5 кілограмів, оскільки намистини, з яких вона зроблена, пластмасові або скляні.
@laurajpetty Відповідь на @Reanna Walls — Mortgages NC/SC TRY ON TRY ON TRY ONNNNN **disclaimer** she is still not done but we gettin there!! #erastour #taylorswift #taylorsversion ♬ original sound — Laura Petty
Цими ж намистинами дівчина "написала" на "торочці" слова та назви пісень Свіфт.
@laurajpetty Progress post! 90% дорожніх літер є ON #erastour #taylorswift #taylorsversion ♬ updated album sound — HolyGround (Edinburgh Night 1)
Після кропіткої ручної роботи вона показала остаточний результат шурхавши важкою "торочкою" свого яскравого вбрання.
@laurajpetty WE DID IT YALL ✨ SEE YOU AUG 9TH #erastour #taylorsversion #HarperFinkle #taylorswift ♬
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