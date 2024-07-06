Затьмарила дочку: мати нареченої з'явилася на весіллі в розкішній квітковій сукні, яку всі обговорюють

Зазвичай на весіллях у центрі уваги завжди наречена, оскільки у неї найкрасивіша сукня, зачіска, а також саме вона зірка цього заходу.

Проте трохи інша ситуація сталася на весіллі на початку літа у Новому Орлеані. 53-річна мама з Луїзіани — Лорі Девітт — з'явилася на святі своєї доньки у квітковій сукні від бренду Audrey + Brooks з глибоким вирізом, бантом, що знімається, і шлейфом. Вона знайшла сукню у Flora on Madison на Медісон-авеню в Нью-Йорку. Наречена, 26-річна Аманда Девітт Леблан, носила під час вінчання сукню-трубу з відкритими плечима від Romona Keveza.

Лорі Девітт / фото: скриншот із відео Captured by Chloe

"Аманда та Амелія, ще одна моя дочка, були зі мною, коли я знайшла сукню! Аманді вона дуже сподобалася", — ексклюзивно поділилася Девітт з виданням People. "Я почувалася в цій сукні просто чудово, і вся наша родина була від неї в захваті", — додає вона. "Спочатку вона була без бретельок, але я вважала, що це недоречно для католицької церкви, тому вони змінили виріз", — пояснює Лорі.

Після того, як організатор весілля Captured by Chloe опублікував у своєму акаунті в TikTok відео з Лорі, яке йде проходом, воно стало вірусним. Наразі його переглянули понад 1,9 мільйона разів, і багато користувачів соцмережі в коментарях висловили стурбованість тим, що Девітт затьмарила свою дочку в день її весілля. Проте мама та дочка так не думають.

Лорі Девітт та її дочка / фото: скриншот із відео Captured by Chloe

"Мені подобається, як вона одягнена", — розповідає Аманда, лікарка-ортопединя із Флориди, TODAY.com. "Моя мама мала просто приголомшливий вигляд".

Хоча Лорі з гумором ставиться до коментарів у соцмережах, але вона також називає їх "трохи жахливими".

"Я б ніколи не зробила нічого, що могло б нашкодити моїй дочці", — каже Лорі. "Всі просто хотіли мати якнайкращий вигляд".

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