Зберігала все життя: жінка одягла свою весільну сукню на 70-річну річницю шлюбу

Ця пара мала лише кілька фотографій з весілля, тому їхня онука-фотографка вирішила зробити для них незвичайний і дуже зворушливий подарунок.

У кохання немає терміну давності і це на особистому прикладі показала пара з американського штату Південна Дакота — Ненсі та Мелвін Любберс, які прожили у шлюбі понад 70 років.

Вони одружилися 6 січня 1952 року, коли Ненсі було лише 16 років, а Мелвіну — 20. Познайомилися вони на ковзанці та прожили разом усе життя. Зараз у них п'ятеро дітей, 12 онуків та 21 правнук.

Минулого року пара відсвяткувала 70-річчя шлюбу і про це завдяки їх молодшій онучці — фотографці Анні Бенінг — дізнався весь світ. Жінка у квітні 2021 року влаштувала бабусі та дідусеві фотосесію, а з нагоди їхнього свята поділилася на своїй сторінці в Instagram цими фотографіями і вони стали вірусними.

Ненсі та Мелвін Любберс / instagram.com/anna.behning

Ненсі та Мелвін Любберс / instagram.com/anna.behning

Протягом усіх цих років Ненсі дбайливо зберігала свою мереживну весільну сукню, яку купила у 16 ​​років за 35 доларів та фату за 15 доларів, у пластиковій коробці. Мелвін того дня був одягнений у костюм у тонку смужку. Церемонія минула в церкві, а потім був невеликий бенкет з морозивом та тортом. Весілля пара тоді сплатила самостійно.

Ненсі та Мелвін Любберс / instagram.com/anna.behning

Онука пари розповіла виданню Insider, що її бабуся і дідусь мали лише кілька фотографій з їхнього весілля, тому на їхню річницю вона вирішила зробити їм подарунок — влаштувати фотосесію. Бабусю вона попросила одягти свою сукню, а дідуся не святковий костюм, а військову форму 1952 року. Мабуть, сорочка на нього вже була мала, тому він її просто приклав до грудей і закріпив краваткою.

Ненсі та Мелвін Любберс / instagram.com/anna.behning

Мелвін Любберс у своїй військовій формі у молодості / instagram.com/anna.behning

"Моя сукня була чимось особливою, і мені вона подобалася, тому я просто зберегла її і зберігала всі ці роки", — сказала Ненсі. "Мені було дуже приємно одягнути її знову, і ми весело провели час, згадуючи день нашого весілля, і фотосесія була дуже веселою".

Ненсі та Мелвін Любберс / instagram.com/anna.behning

Мелвін же сказав, що знову побачити Ненсі в її весільній сукні було все одно, що прогулятися провулком спогадів. "О Боже, це безперечно навіяло деякі добрі спогади".

Ненсі та Мелвін Любберс / instagram.com/anna.behning

"Я тішуся, що мені вдалося показати їхнє кохання, навіть якщо це сталося через 70 років після дня їхнього весілля", — сказала Анна в Instagram. "Кохання таке прекрасне. Шлюб — це подарунок від Бога. Мені пощастило, що вони є прикладом прихильності протягом усього життя"

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