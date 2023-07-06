Зберігала все життя: жінка одягла свою весільну сукню на 70-річну річницю шлюбу

Ця пара мала лише кілька фотографій з весілля, тому їхня онука-фотографка вирішила зробити для них незвичайний і дуже зворушливий подарунок.
У кохання немає терміну давності і це на особистому прикладі показала пара з американського штату Південна Дакота — Ненсі та Мелвін Любберс, які прожили у шлюбі понад 70 років.
Вони одружилися 6 січня 1952 року, коли Ненсі було лише 16 років, а Мелвіну — 20. Познайомилися вони на ковзанці та прожили разом усе життя. Зараз у них п'ятеро дітей, 12 онуків та 21 правнук.
Минулого року пара відсвяткувала 70-річчя шлюбу і про це завдяки їх молодшій онучці — фотографці Анні Бенінг — дізнався весь світ. Жінка у квітні 2021 року влаштувала бабусі та дідусеві фотосесію, а з нагоди їхнього свята поділилася на своїй сторінці в Instagram цими фотографіями і вони стали вірусними.
Протягом усіх цих років Ненсі дбайливо зберігала свою мереживну весільну сукню, яку купила у 16 років за 35 доларів та фату за 15 доларів, у пластиковій коробці. Мелвін того дня був одягнений у костюм у тонку смужку. Церемонія минула в церкві, а потім був невеликий бенкет з морозивом та тортом. Весілля пара тоді сплатила самостійно.
Онука пари розповіла виданню Insider, що її бабуся і дідусь мали лише кілька фотографій з їхнього весілля, тому на їхню річницю вона вирішила зробити їм подарунок — влаштувати фотосесію. Бабусю вона попросила одягти свою сукню, а дідуся не святковий костюм, а військову форму 1952 року. Мабуть, сорочка на нього вже була мала, тому він її просто приклав до грудей і закріпив краваткою.
"Моя сукня була чимось особливою, і мені вона подобалася, тому я просто зберегла її і зберігала всі ці роки", — сказала Ненсі. "Мені було дуже приємно одягнути її знову, і ми весело провели час, згадуючи день нашого весілля, і фотосесія була дуже веселою".
Мелвін же сказав, що знову побачити Ненсі в її весільній сукні було все одно, що прогулятися провулком спогадів. "О Боже, це безперечно навіяло деякі добрі спогади".
"Я тішуся, що мені вдалося показати їхнє кохання, навіть якщо це сталося через 70 років після дня їхнього весілля", — сказала Анна в Instagram. "Кохання таке прекрасне. Шлюб — це подарунок від Бога. Мені пощастило, що вони є прикладом прихильності протягом усього життя"
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