Здивувала коханого: наречена купила чарівну сукню в секондгенді для свого весілля

Наречена купила сукню у секондгенді

Реклама

Шарлотта назвала весільне вбрання «сукнею мрії», але коли вона його знайшла, з нею був її майбутній чоловік. Вбрання дуже сподобалося дівчині та її коханому. Вони не збиралися купувати весільну сукню, того дня вони прийшли в магазин просто тому, що одне з гобі Шарлотти — шопінг у секондгенді.

Шарлотта, яка виросла в Малаві (Африка), часто ходила на місцеві ринки, щоб перебрати купи одягу, привезеного з Європи, і знайти випускні та весільні сукні для примірювання, тому що їй дуже подобалися гарні сукні. «Тому, коли ми зайшли до Goodwill, я насамперед потягла свого хлопця до відділу суконь (як завжди)», — розповіла вона виданню PEOPLE. «Ми одразу помітили сукню, і я була в захваті. Висіла на вішалці серед купи суконь 70-х років, це сукня сяяла! Ханаан (її наречений — ред.) тут же змусив мене піти і приміряти її!»

«Ханаан благав мене купити сукню, і я знала, що не зможу піти з магазину без неї, тому що її міг купити хтось інший, але я також не хотіла, щоб він дізнався, що я збираюся одягнути її, коли ми одружимося», — розповідає Шарлотта. «Ми все ще просто зустрічалися… Я не могла здаватися занадто божевільною, розумієш?»

Реклама

Того дня вона сказала хлопцеві, що купить сукню, щоб перепродати її, бо вони ще не заручені. Однак вона насправді зберегла вбрання для їхнього весілля. Коли Шарлотта йшла до вівтаря, Ханаан не міг повірити своїм очам.

«Він плакав. Я плакала. Ми всі плакали», — каже Шарлотта. «Я одягла перли моєї бабусі, фату моєї мами та мою сукню — яку мій чоловік вибрав сам. Я була така рада нарешті знову одягнути її для нього. У цій сукні було диво».

Шарлотта та Ханаан тепер бережуть сукню для своєї доньки, яка народилася у липні 2024 року.