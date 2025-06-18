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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Школа стилю
Кількість переглядів
254
Час на прочитання
1 хв

Здивувала всіх рідних: наречена креативно переробила сукню матері і одягла у важливий день

Коли наречена прийшла на сімейний захід, на ній була не просто сукня, а частинка сімейної історії.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Весільна сукня

Весільна сукня / © Credits

У деяких країнах є така традиція як репетиційна вечеря перед весіллям — rehearsal dinner — це сімейний захід, який є можливістю познайомити один з одним усіх членів сімей нареченого та нареченої та у спокійній, камерній обстановці обговорити майбутню подію. Репетиційну вечерю проводять зазвичай за кілька днів до весілля.

Саме на такому сімейному заході 25-річна наречена Олівія Турі здивувала свою родину, одягнувши весільну сукню своєї матері.

Замість підшити сукню, наречена розробила структурований дизайн спідниці, який зберіг її початковий силует, але надав їй трохи шику. Трансформація викликала захоплення у бабусі, і матері Олівії.

У майбутньому Олівія планує продовжити традицію, передавши сукню своїм майбутнім дітям: «Тепер це офіційно сімейна реліквія», — розповіла вона.

Мати Олівії вийшла заміж у липні 1996 року у Нью-Йорку. Майже через 30 років її сукня повернулася до життя після ретельної реконструкції, проведеної досвідченою швачкою.

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Дата публікації
Кількість переглядів
254
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