Здивувала всіх рідних: наречена креативно переробила сукню матері і одягла у важливий день

Весільна сукня / © Credits

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У деяких країнах є така традиція як репетиційна вечеря перед весіллям — rehearsal dinner — це сімейний захід, який є можливістю познайомити один з одним усіх членів сімей нареченого та нареченої та у спокійній, камерній обстановці обговорити майбутню подію. Репетиційну вечерю проводять зазвичай за кілька днів до весілля.

Саме на такому сімейному заході 25-річна наречена Олівія Турі здивувала свою родину, одягнувши весільну сукню своєї матері.

Замість підшити сукню, наречена розробила структурований дизайн спідниці, який зберіг її початковий силует, але надав їй трохи шику. Трансформація викликала захоплення у бабусі, і матері Олівії.

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У майбутньому Олівія планує продовжити традицію, передавши сукню своїм майбутнім дітям: «Тепер це офіційно сімейна реліквія», — розповіла вона.

Мати Олівії вийшла заміж у липні 1996 року у Нью-Йорку. Майже через 30 років її сукня повернулася до життя після ретельної реконструкції, проведеної досвідченою швачкою.