Жакети-фраки, бомбери і косухи: український бренд презентував стильну колекцію

Український бренд преміального верхнього одягу GOT’S LABEL презентував свою нову колекцію сезону FW 25/26. Це перший показ бренду.

Фешншоу відбулося у просторі Maserati під живий супровід оркестру і діджей-сету.

Куртки з колекції FREYA – це маніфест незалежності. Вони створені для тих, хто не боїться експериментів, обирає свободу, йде власним шляхом і відкритий до нових можливостей.

Капсула натхненна однойменною скандинавською богинею, яка символізує свободу, любов і незалежність. Вона переосмислює культову класику крізь призму сучасного стилю.

Моделі шоу дефілювали у стильних бомберах, косухах, куртках із торочкою, плащах, жакетах-фраках, сорочках і мініспідницях.

Закрив показ актор, модель і ветеран війни Назар Грабар. Разом із ним до публіки вийшла засновниця бренду Світлана Готочкіна, яка була одягнена у чорний шкіряний жакет-фрак із представленої колекції.

Назар Грабар

Світлана Готочкіна і Назар Грабар

Світлана Готочкіна

Показ поєднав силу моди з благодійністю: разом із "Фондом Маша" під час благодійного розіграшу зібрали 100 тисяч грн на допомогу жінкам та їхнім дітям подолати наслідки війни. Збір ще триває онлайн – бренд продовжує підтримувати ініціативу.

Показ бренду GOT’S LABEL

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