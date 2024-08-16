Жакети, спідниці та бомбери: український бренд презентував осінню колекцію

Закарпатський бренд одягу diadia презентував осінній дроп "Новий семестр".

Колекція розроблена, щоб підтримати жінок у збереженні енергії та натхнення, які їм вдалося накопичити за літо.

Практичні кольори, стильні силуети та функціональні тканини складаються в універсальні образи, які легко адаптуються до будь-якої ситуації – від ділових зустрічей до вечірніх прогулянок.

До дропу увійшли костюми, жакети, спідниці та штани, виготовлені з високоякісної італійської костюмної тканини.

Вони представлені у класичних кольорах: коричневий, синій і чорний, і можуть бути доповнені яскравими бавовняними сорочками.

У колекції також є сукні в тенісному стилі та лонгсліви зі щільної бавовни.

Для прохолодних і вітряних днів бренд підготував бомбери з коміром, виготовлені з водовідштовхувальної тканини. Для зручності осінніх луків куртки доступні в чорному, синьому й бежевому кольорах.

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