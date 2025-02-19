Жінка, яка творить історію: бренд GASANOVA влаштував феєричне танцювальне фешншоу на Тижні моди

Український бренд GASANOVA презентував нову колекцію, присвячену жінці, яка веде за собою, несе світло і творить історію. Її обличчям стала відома українська тенісистка – Еліна Світоліна.

Натхненням для дизайнерки Ельвіри Гасанової стала витримка і відвага українських жінок – символів незламності та впевненості для усього світу. За її словами, ця колекція – про жінок, які змінюють світ своєю силою духу, сміливо крокують у майбутнє й перетворюють виклики на можливості.

Фото Kateryna Boklan

Фото Kateryna Boklan

На сцені КВЦ "Парковий" гості івенту побачили феєречний танцювальний перфоманс. У динамічній постановці двадцять танцівників у ролі моделей, одягнених у вишукане вбрання бренду, розкрили історію жіночої сили, витонченості та рішучості.

Фото пресслужба бренду

Фото пресслужба бренду

Своїми енергійними та емоційними танцями моделі продемонстрували речі з нової колекції у всій красі.

Фото пресслужба бренду

Фото пресслужба бренду

Фото пресслужба бренду

Фото Kateryna Boklan

Автором вистави виступив відомий режисер і хореограф Костянтин Гордієнко.

Фото Kateryna Boklan

Фото Kateryna Boklan

Фото пресслужба бренду

Дизайн капсули поєднав стриману елегантність із потужною енергетикою. Лаконічні силуети, виразні лінії й увага до деталей створюють образ, що підкреслює індивідуальність, впевненість і внутрішню гармонію кожної жінки.

Фото пресслужба бренду

Фото пресслужба бренду

Фото Kateryna Boklan

До колекції увійшли елегантні максісукні, грайливі міні, текстурні піджаки і шовкові костюми. Головним героєм капсули став акцентний корсет у формі жіночої талії.

Фото пресслужба бренду

Фото Kateryna Boklan

Колірна гама колекції: від класичних чорного і бежевого до глибоких відтінків бургунді і хакі, які підкреслюють багатогранність жіночої натури.

Фото Kateryna Boklan

Фото Kateryna Boklan

Фото Kateryna Boklan

Ельвіра Гасанова зізналася, що хотіла зробити щось незвичне.

"Я випадково побачила відео Костянтина, де він танцює сучасний танець, який здається просто розлетівся в Інтернеті, і написала йому. Все. Ми познайомилися і насправді це єдине шоу за 13 років бренду, яким я взагалі не займалася. Він зробив все. Це найталантовитіші люди, з якими я взагалі колись працювала", – поділилася дизайнерка з ТСН.

Костянтин Гордієнко та Ельвіра Гасанова/Фото Kateryna Boklan

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