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Жінка, яка творить історію: бренд GASANOVA влаштував феєричне танцювальне фешншоу на Тижні моди

Жінка, яка творить історію: бренд GASANOVA влаштував феєричне танцювальне фешншоу на Тижні моди

Фото пресслужба бренду

Показ бренду став фінальним у межах Українського тижня моди.

Український бренд GASANOVA презентував нову колекцію, присвячену жінці, яка веде за собою, несе світло і творить історію. Її обличчям стала відома українська тенісистка – Еліна Світоліна.

Натхненням для дизайнерки Ельвіри Гасанової стала витримка і відвага українських жінок – символів незламності та впевненості для усього світу. За її словами, ця колекція – про жінок, які змінюють світ своєю силою духу, сміливо крокують у майбутнє й перетворюють виклики на можливості.

Фото Kateryna Boklan / ©
Фото Kateryna Boklan
Фото Kateryna Boklan / ©
Фото Kateryna Boklan

На сцені КВЦ "Парковий" гості івенту побачили феєречний танцювальний перфоманс. У динамічній постановці двадцять танцівників у ролі моделей, одягнених у вишукане вбрання бренду, розкрили історію жіночої сили, витонченості та рішучості.

Фото пресслужба бренду / ©
Фото пресслужба бренду
Фото пресслужба бренду / ©
Фото пресслужба бренду

Своїми енергійними та емоційними танцями моделі продемонстрували речі з нової колекції у всій красі.

Фото пресслужба бренду / ©
Фото пресслужба бренду
Фото пресслужба бренду / ©
Фото пресслужба бренду
Фото пресслужба бренду / ©
Фото пресслужба бренду
Фото Kateryna Boklan / ©
Фото Kateryna Boklan

Автором вистави виступив відомий режисер і хореограф Костянтин Гордієнко.

Фото Kateryna Boklan / ©
Фото Kateryna Boklan
Фото Kateryna Boklan / ©
Фото Kateryna Boklan
Фото пресслужба бренду / ©
Фото пресслужба бренду

Дизайн капсули поєднав стриману елегантність із потужною енергетикою. Лаконічні силуети, виразні лінії й увага до деталей створюють образ, що підкреслює індивідуальність, впевненість і внутрішню гармонію кожної жінки.

Фото пресслужба бренду / ©
Фото пресслужба бренду
Фото пресслужба бренду / ©
Фото пресслужба бренду
Фото Kateryna Boklan / ©
Фото Kateryna Boklan

До колекції увійшли елегантні максісукні, грайливі міні, текстурні піджаки і шовкові костюми. Головним героєм капсули став акцентний корсет у формі жіночої талії.

Фото пресслужба бренду / ©
Фото пресслужба бренду
Фото Kateryna Boklan / ©
Фото Kateryna Boklan

Колірна гама колекції: від класичних чорного і бежевого до глибоких відтінків бургунді і хакі, які підкреслюють багатогранність жіночої натури.

Фото Kateryna Boklan / ©
Фото Kateryna Boklan
Фото Kateryna Boklan / ©
Фото Kateryna Boklan
Фото Kateryna Boklan / ©
Фото Kateryna Boklan

Ельвіра Гасанова зізналася, що хотіла зробити щось незвичне.

"Я випадково побачила відео Костянтина, де він танцює сучасний танець, який здається просто розлетівся в Інтернеті, і написала йому. Все. Ми познайомилися і насправді це єдине шоу за 13 років бренду, яким я взагалі не займалася. Він зробив все. Це найталантовитіші люди, з якими я взагалі колись працювала", – поділилася дизайнерка з ТСН.

Костянтин Гордієнко та Ельвіра Гасанова/Фото Kateryna Boklan / ©
Костянтин Гордієнко та Ельвіра Гасанова/Фото Kateryna Boklan

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