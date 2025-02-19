Жінка, яка творить історію: бренд GASANOVA влаштував феєричне танцювальне фешншоу на Тижні моди

Показ бренду став фінальним у межах Українського тижня моди.
Український бренд GASANOVA презентував нову колекцію, присвячену жінці, яка веде за собою, несе світло і творить історію. Її обличчям стала відома українська тенісистка – Еліна Світоліна.
Натхненням для дизайнерки Ельвіри Гасанової стала витримка і відвага українських жінок – символів незламності та впевненості для усього світу. За її словами, ця колекція – про жінок, які змінюють світ своєю силою духу, сміливо крокують у майбутнє й перетворюють виклики на можливості.
На сцені КВЦ "Парковий" гості івенту побачили феєречний танцювальний перфоманс. У динамічній постановці двадцять танцівників у ролі моделей, одягнених у вишукане вбрання бренду, розкрили історію жіночої сили, витонченості та рішучості.
Своїми енергійними та емоційними танцями моделі продемонстрували речі з нової колекції у всій красі.
Автором вистави виступив відомий режисер і хореограф Костянтин Гордієнко.
Дизайн капсули поєднав стриману елегантність із потужною енергетикою. Лаконічні силуети, виразні лінії й увага до деталей створюють образ, що підкреслює індивідуальність, впевненість і внутрішню гармонію кожної жінки.
До колекції увійшли елегантні максісукні, грайливі міні, текстурні піджаки і шовкові костюми. Головним героєм капсули став акцентний корсет у формі жіночої талії.
Колірна гама колекції: від класичних чорного і бежевого до глибоких відтінків бургунді і хакі, які підкреслюють багатогранність жіночої натури.
Ельвіра Гасанова зізналася, що хотіла зробити щось незвичне.
"Я випадково побачила відео Костянтина, де він танцює сучасний танець, який здається просто розлетівся в Інтернеті, і написала йому. Все. Ми познайомилися і насправді це єдине шоу за 13 років бренду, яким я взагалі не займалася. Він зробив все. Це найталантовитіші люди, з якими я взагалі колись працювала", – поділилася дизайнерка з ТСН.
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