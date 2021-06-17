Жіночий день на Royal Ascot: гніздо чайки, пагода, рожевий штопор і інші неймовірні капелюхи

Сьогодні на королівських скачках в Аскоті особливий день.
Сьогодні, 17 червня на скачках Royal Ascot буде проходити Жіночий день (Ladies Day). цього дня визначають володарку найцікавішого головного убору.
Взагалі, на третій день Royal Ascot проводять також Золотий Кубок — найдовшу гонку. Але для нас Ladies Day представляє набагато більший інтерес.
Традиційно цього дня жінки отримували знижки на квитки на скачки, але до наших днів ця традиція не збереглася. Більш того, офіційно Royal Ascot не визнає третій день скачок як Жіночий день. Але, незважаючи на це, саме в четвер жіночі капелюхи бувають особливо неймовірними.
Капелюхи цього дня бувають настільки карколомними, що їх власниць навіть не пускають на іподром. Такий курйоз цього року стався з гонщицею Трейсі Роуз, якій заборонили вхід через розмір її капелюха.
Хоча, на наш погляд, капелюх у вигляді гнізда чайки, разом з чайкою, був не меньешим за розміром.
Ще одін ефектний червоний капелюх на Royal Ascot якраз навпаки, відрізнялася лаконізмом декору і скромними розмірами, але вигравав за рахунок кольору і крутої посадки.
Дві капелюхи, що складові ансамбль, вирізнялися тонкими деталями і мали вельми оригінальний вигляд.
Капелюх з помаранчевого пір'я у вигляді язиків полум'я більше нагадував корону або вінок.
Класичний варіант капелюху з малиновою квіткою і віничком мав яскравий і контрастний вигляд, за рахунок поєднання кольорів і вишуканої форми.
У плані поєднання кольорів нам, зі зрозумілих причин, особливо сподобався цей жовто-блакитний капелюх.
Три яскраво-рожевих капелюхи, які йдуть далі, доводять, що яскравий колір і цікава форма — це завжди гарна ідея для капелюху.
Наприклад, рожева китайська пагода.
Або капелюх-штопор з пір'я.
А можна просто: метелики і пір'я.
Але наймилішою власницею капелюха пропонуємо вважати лабрадора ретрівера.
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