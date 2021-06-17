Жіночий день на Royal Ascot: гніздо чайки, пагода, рожевий штопор і інші неймовірні капелюхи

Сьогодні на королівських скачках в Аскоті особливий день.

Сьогодні, 17 червня на скачках Royal Ascot буде проходити Жіночий день (Ladies Day). цього дня визначають володарку найцікавішого головного убору.

Взагалі, на третій день Royal Ascot проводять також Золотий Кубок — найдовшу гонку. Але для нас Ladies Day представляє набагато більший інтерес.

Традиційно цього дня жінки отримували знижки на квитки на скачки, але до наших днів ця традиція не збереглася. Більш того, офіційно Royal Ascot не визнає третій день скачок як Жіночий день. Але, незважаючи на це, саме в четвер жіночі капелюхи бувають особливо неймовірними.

Капелюхи цього дня бувають настільки карколомними, що їх власниць навіть не пускають на іподром. Такий курйоз цього року стався з гонщицею Трейсі Роуз, якій заборонили вхід через розмір її капелюха.

Жіночий день на Royal Ascot — 2021 / Getty Images

Хоча, на наш погляд, капелюх у вигляді гнізда чайки, разом з чайкою, був не меньешим за розміром.

Жіночий день на Royal Ascot — 2021 / Getty Images

Ще одін ефектний червоний капелюх на Royal Ascot якраз навпаки, відрізнялася лаконізмом декору і скромними розмірами, але вигравав за рахунок кольору і крутої посадки.

Жіночий день на Royal Ascot — 2021 / Getty Images

Дві капелюхи, що складові ансамбль, вирізнялися тонкими деталями і мали вельми оригінальний вигляд.

Жіночий день на Royal Ascot — 2021 / Getty Images

Капелюх з помаранчевого пір'я у вигляді язиків полум'я більше нагадував корону або вінок.

Жіночий день на Royal Ascot — 2021 / Getty Images

Класичний варіант капелюху з малиновою квіткою і віничком мав яскравий і контрастний вигляд, за рахунок поєднання кольорів і вишуканої форми.

Жіночий день на Royal Ascot — 2021 / Getty Images

У плані поєднання кольорів нам, зі зрозумілих причин, особливо сподобався цей жовто-блакитний капелюх.

Жіночий день на Royal Ascot — 2021 / Getty Images

Три яскраво-рожевих капелюхи, які йдуть далі, доводять, що яскравий колір і цікава форма — це завжди гарна ідея для капелюху.

Наприклад, рожева китайська пагода.

Жіночий день на Royal Ascot — 2021 / Associated Press

Або капелюх-штопор з пір'я.

Жіночий день на Royal Ascot — 2021 / Associated Press

А можна просто: метелики і пір'я.

Жіночий день на Royal Ascot — 2021 / Associated Press

Але наймилішою власницею капелюха пропонуємо вважати лабрадора ретрівера.

Жіночий день на Royal Ascot — 2021 / Getty Images

Royal Ascot — 2021. Другий день. (12 фото)

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