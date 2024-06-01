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Жіночні сукні, в'язані бра і сорочки з вишивкою: український бренд презентував літню колекцію

Жіночні сукні, в'язані бра і сорочки з вишивкою: український бренд презентував літню колекцію

Лінійка базується на вільних і комфортних силуетах.

Український бренд Kohai презентував літню колекцію під назвою It’s simple. Вона – про життя, наповнене сенсами та мріями, про простоту і щирість, про відкриті серця, які роблять цей світ кращим.

Лінійка базується на вільних і комфортних силуетах. Вона складається із суконь із відкритими плечами, жакетів, лляних сорочок і штанів, бавовняних джинсів. Усі речі чудово комбінуються між собою.

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Одяг виготовлений з натуральних тканин. Кольорова гама колекції – це найпоширеніші відтінки у природі: зелений, червоний і синій.

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У лінійці вперше представлені вʼязані бра ручної роботи. Це – акцентна база під жакети і сорочки. А ще їх можна використовувати, як купальник.

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Родзинкою колекції стала вишивка орнаментального серця на манжеті сорочок, яка є нагадуванням про велике почуття – кохання.

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За словами засновниці бренду Ольги Федорущенко, цією колекцією вона хотіла донести, що життя набагато простіше, ніж здається. У ньому лише не вистачає кохання.

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А ще бренд дебютував із чоловічим дропом.

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