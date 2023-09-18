Зі старої в нову: наречена кардинально переробила весільну сукню матері 80-х років

Наразі класичні весільні сукні 80-х років вже неактуальні, оскільки у них надто багато оборок, бантів, вишивки та рукава-буфи з атласної тканини мають досить дивний вигляд.

Однак багато жінок, які вийшли тими роками заміж, дбайливо зберігають свої вбрання до цього дня як пам'ять або в надії, що їхні дочки чи онуки колись їх одягнуть.

Так сталося і з нареченою на ім'я Софія, вона хотіла піти до вівтаря у сукні матері, але не захотіла одягати її оригінальний варіант. Дівчина кардинально її переробила. Софія віднесла весільне вбрання матері до дизайнерки Ловелл Фей і створила з неї зовсім нову сукню, яка добре сиділа на її фігурі і відповідало модним тенденціям.

У сукні відрізали рукави та мереживо, зробили її приталеною, коротшою і з відкритою спиною. Мереживо, яке було на передній частині вбрання, використали, щоб обшити подол та розріз на спідниці. Спину прикрашав величезний бант, який можна було зняти.

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