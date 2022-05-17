Зі знаменитими синіми смужками та лого: український бренд створив вбрання у стилі "Укрзалізниці"

20% від продажу бренд передаватиме на допомогу сім'ям постраждалих від війни.

З кожним днем все більше українських брендів намагаються створити оригінальні речі з національною символікою або різними пізнаваними елементами, але що може бути більш відомим в Україні, ніж символіка "Укрзалізниці". Саме тому київський бренд M1R створив дуже незвичайні сукні у стилі простирадл, які роздають у вагонах національного перевізника пасажирам.

Вбрання виконане у довжині міді, має довгі рукави та об'ємні рюші на плечах та подолі. Головною окрасою сукні стали сині смужки та логотип залізниці. Також на талії є невелика кишеня, теж прикрашена логотипом.

Ціна такої незвичайної сукні 3500 гривень, але їхня кількість обмежена — всього 20 штук.

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