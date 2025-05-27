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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Школа стилю
Кількість переглядів
184
Час на прочитання
1 хв

З'являється на червоних доріжках і в магазинах: несподіване повернення баски у світ моди

Попри те, що модні тенденції змінюються зі швидкістю світла, цей елемент вбрання знову повертається в наше життя.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Ренате Реінсве

Акторка Ренате Реінсве / © Associated Press

Баска — це широкий волан або оздоблення на жіночому одязі. Цей відомий елемент вбрання є одним із найпривабливіших і непідвладних часу у світі моди, проте в останні роки був трохи забутий і відсунутий на задній план іншими фасонами.

Баска була невід’ємною частиною гардеробу 2010-х — у той період з нею в магазинах можна було знайти спідниці, блузки та сукні-олівці. Але тепер цей архітектурний елемент вбрання представлений у набагато витонченішій версії.

Особливістю такого крою є те, що він підкреслює талію і створює гармонійні пропорції тіла — звужує талію, підкреслює стегна і робить жіночний силует «пісковий годинник». Останнім часом баска все частіше з'являється на червоних доріжках кінопрем'єр та церемоній, також її в різних варіаціях вибирають стритстайлери, а магазини класу мідл та мас-маркет пропонують все більше речей з нею. Тому 2025-й однозначно стане часом ренесансу для баски.

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Ренате Реінсве / © Associated Press

Ренате Реінсве / © Associated Press

Леді Амелія та леді Еліза Спенсер / © Getty Images

Леді Амелія та леді Еліза Спенсер / © Getty Images

Синтія Еріво / © Associated Press

Синтія Еріво / © Associated Press

Ана де Армас / © Getty Images

Ана де Армас / © Getty Images

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press

Лілі-Роуз Депп / © Associated Press

Лілі-Роуз Депп / © Associated Press

Принцеса Кейт / © Getty Images

Принцеса Кейт / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
184
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