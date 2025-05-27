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- Школа стилю
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З'являється на червоних доріжках і в магазинах: несподіване повернення баски у світ моди
Попри те, що модні тенденції змінюються зі швидкістю світла, цей елемент вбрання знову повертається в наше життя.
Баска — це широкий волан або оздоблення на жіночому одязі. Цей відомий елемент вбрання є одним із найпривабливіших і непідвладних часу у світі моди, проте в останні роки був трохи забутий і відсунутий на задній план іншими фасонами.
Баска була невід’ємною частиною гардеробу 2010-х — у той період з нею в магазинах можна було знайти спідниці, блузки та сукні-олівці. Але тепер цей архітектурний елемент вбрання представлений у набагато витонченішій версії.
Особливістю такого крою є те, що він підкреслює талію і створює гармонійні пропорції тіла — звужує талію, підкреслює стегна і робить жіночний силует «пісковий годинник». Останнім часом баска все частіше з'являється на червоних доріжках кінопрем'єр та церемоній, також її в різних варіаціях вибирають стритстайлери, а магазини класу мідл та мас-маркет пропонують все більше речей з нею. Тому 2025-й однозначно стане часом ренесансу для баски.