З'являється на червоних доріжках і в магазинах: несподіване повернення баски у світ моди

Акторка Ренате Реінсве / © Associated Press

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Баска — це широкий волан або оздоблення на жіночому одязі. Цей відомий елемент вбрання є одним із найпривабливіших і непідвладних часу у світі моди, проте в останні роки був трохи забутий і відсунутий на задній план іншими фасонами.

Баска була невід’ємною частиною гардеробу 2010-х — у той період з нею в магазинах можна було знайти спідниці, блузки та сукні-олівці. Але тепер цей архітектурний елемент вбрання представлений у набагато витонченішій версії.

Особливістю такого крою є те, що він підкреслює талію і створює гармонійні пропорції тіла — звужує талію, підкреслює стегна і робить жіночний силует «пісковий годинник». Останнім часом баска все частіше з'являється на червоних доріжках кінопрем'єр та церемоній, також її в різних варіаціях вибирають стритстайлери, а магазини класу мідл та мас-маркет пропонують все більше речей з нею. Тому 2025-й однозначно стане часом ренесансу для баски.

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Аріана Гранде / © Associated Press

Ренате Реінсве / © Associated Press

Леді Амелія та леді Еліза Спенсер / © Getty Images

Синтія Еріво / © Associated Press

Ана де Армас / © Getty Images

Ель Феннінг / © Associated Press

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