Зіп-світшоти, поло і спідниці: український бренд представив колекцію для наречених і не тільки

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Український lifestyle-бренд WEEKEND CLUB презентував Bridal Drop — In my Bride era, присвячений не лише весільній церемонії, а й особливому періоду навколо неї.

Це одяг для ранку напередодні весілля, примірок, зустрічей за кавою, прогулянок містом і романтичної подорожі. Колекція передає той момент, коли слово Bride раптом набуває особистого значення.

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В основі дропу — зручні трикотажні речі, переосмислені у весільній естетиці. Знайомі моделі отримали молочно-білу палітру, делікатну вишивку, мінімалістичні деталі та написи Bride й In my Bride era.

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До лінійки увійшли костюм із зіп-світшотом, спідниця, лонгслів, футболка, майка та поло. Усі речі легко поєднувати між собою та додавати до повсякденного гардероба вже після весілля.

Кампейн зняли у Барселоні. Його героїня подорожує між морським узбережжям і міськими вулицями, демонструючи, що сучасна весільна естетика не обмежується традиційною білою сукнею.

Найефектнішою деталлю стилізації стала чотириметрова фата. Її поєднали з розслабленими трикотажними речами, створивши виразний контраст між урочистістю та комфортом.

Новий дроп — це історія про передчуття великої події, маленькі ритуали та моменти, які часто виявляються не менш цінними, ніж саме весілля. А ще — про речі, здатні залишитися у гардеробі значно довше, ніж один особливий день.

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