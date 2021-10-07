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Стильний одяг і взуття: співачка і зірка Instagram назвала 5 трендів осіннього та зимового сезонів

Стильний одяг і взуття: співачка і зірка Instagram назвала 5 трендів осіннього та зимового сезонів

Співачка SHADU/Пресслужба

Українська артистка та блогерка SHADU продемонструвала речі, які потрібно придбати, щоб бути в тренді.

Українська співачка та блогерка SHADU опублікувала в Instagram відеоролик, в якому продемонструвала п'ять трендів осені та зими 2021.

Тож, щоб бути стильним цьогоріч, ви маєте мати у своєму гардеробі: паєтки, темний денім, торочка, хустка і лакований плащ.

"Паєтки
 Паєтки повертаються в моду! І тепер вони не лише для вечірнього вбрання, а й для денного! Сміливо поєднуй спідницю в паєтках з грубими черевиками і недбало заправленою шовковою блузкою.

Темний денім
Це найзручніший, на мій погляд, тренд, тому що його можна поєднувати з чим завгодно. Не бійтеся зробити total look, наприклад, поєднавши спідницю і тренч з темного деніму в одному образі.

Торочка
Спідниці, куртки, сукні і навіть штанні костюми можна сміливо купувати з торочкою! Це один з головних трендів цього сезону.

Хустка
Колись асоційований лише з гардеробом бабусь, цей аксесуар знову повернув собі колишню славу і став справжнім мастхевом. І цього сезону він нікуди не збирається зникати!"

Лакований плащ 
Попереду вихід третьої частини "Матриці", але а поки що всі ми можемо відчути себе трішечки Трініті)). Один з моїх улюблених трендів! Це сексуально, стильно і просто естетично красиво!", - написала у соцмережі артистка.

SHADU також показала взуття, яке є трендовим цієї осені та зими: грубі черевики, квадратний мис, клоги, платформа, жокейське чоботи, унти, місяцеходи.

"Грубі черевики
Тренд не першої свіжості, який не зникне і нинішнього сезону! Ви знаєте, я обожнюю масивні черевики і ношу їх як з джинсами, так і з легкими сукнями, і навіть з міськими спортивними костюмами.

Квадратний мис 
Мода, як завжди, повертаються до естетики минулого, цього разу "привіт" з 90-х! Ну, по-перше, це зручно! Як же важко дівчаткам з широкою стопою було носити завужений носок!

Клоги
Всі модниці Європи вже встигли придбати собі ці ляпанці. Мені здається, для нашого слов'янського менталітету цей тренд дійде тряшки пізніше.

Платформа
Це мій улюблений тренд! Як же хочеться подовжити зріст і ноги, а цей незручний підйом у взутті на шпильці не дає можливості почуватися комфортно! Нинішнього сезону ноги від вух зможе дозволити собі будь-яка дівчинка! Незважаючи на висоту підборів, у цьому взутті дуже зручний підйом завдяки платформі!

Жокейські чоботи
Красиво, естетично! Але такі чоботи підходять тільки дівчаткам з високим ростом. Такі, як я малюки, будуть мати вигляд у них просто безглуздо!

Унти і місяцеходи
Тепер нам не страшні навіть рекордні морози! Точніше навіть в рекордні морози ми зможемо мати супермодний вигляд. Ну хіба не краса?" - розповіла співачка.

Блогерка у своїх відео допомагає підписникам підбирати для себе трендові речі і створювати стильні луки. До речі, свої аутфіти співачка створює здебільшого з одягу з масмаркетів, показуючи простоту та доступність кожній модниці.

"Я завжди фанатіла від моди, красивих речей і стилю. Але, на жаль, був час, коли у мене не було можливості стильно одягатися - спочатку фінансової, а потім не було кому підказати, що я роблю не так. Тому мені дуже хочеться підказати дівчаткам, що варто купувати, а що ні", - сказала SHADU.

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