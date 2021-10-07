Стильний одяг і взуття: співачка і зірка Instagram назвала 5 трендів осіннього та зимового сезонів

Українська артистка та блогерка SHADU продемонструвала речі, які потрібно придбати, щоб бути в тренді.

Українська співачка та блогерка SHADU опублікувала в Instagram відеоролик, в якому продемонструвала п'ять трендів осені та зими 2021.

Тож, щоб бути стильним цьогоріч, ви маєте мати у своєму гардеробі: паєтки, темний денім, торочка, хустка і лакований плащ.

"Паєтки

Паєтки повертаються в моду! І тепер вони не лише для вечірнього вбрання, а й для денного! Сміливо поєднуй спідницю в паєтках з грубими черевиками і недбало заправленою шовковою блузкою.

Темний денім

Це найзручніший, на мій погляд, тренд, тому що його можна поєднувати з чим завгодно. Не бійтеся зробити total look, наприклад, поєднавши спідницю і тренч з темного деніму в одному образі.

Торочка

Спідниці, куртки, сукні і навіть штанні костюми можна сміливо купувати з торочкою! Це один з головних трендів цього сезону.

Хустка

Колись асоційований лише з гардеробом бабусь, цей аксесуар знову повернув собі колишню славу і став справжнім мастхевом. І цього сезону він нікуди не збирається зникати!"

Лакований плащ

Попереду вихід третьої частини "Матриці", але а поки що всі ми можемо відчути себе трішечки Трініті)). Один з моїх улюблених трендів! Це сексуально, стильно і просто естетично красиво!", - написала у соцмережі артистка.

SHADU також показала взуття, яке є трендовим цієї осені та зими: грубі черевики, квадратний мис, клоги, платформа, жокейське чоботи, унти, місяцеходи.

"Грубі черевики

Тренд не першої свіжості, який не зникне і нинішнього сезону! Ви знаєте, я обожнюю масивні черевики і ношу їх як з джинсами, так і з легкими сукнями, і навіть з міськими спортивними костюмами.

Квадратний мис

Мода, як завжди, повертаються до естетики минулого, цього разу "привіт" з 90-х! Ну, по-перше, це зручно! Як же важко дівчаткам з широкою стопою було носити завужений носок!

⠀

Клоги

Всі модниці Європи вже встигли придбати собі ці ляпанці. Мені здається, для нашого слов'янського менталітету цей тренд дійде тряшки пізніше.

⠀

Платформа

Це мій улюблений тренд! Як же хочеться подовжити зріст і ноги, а цей незручний підйом у взутті на шпильці не дає можливості почуватися комфортно! Нинішнього сезону ноги від вух зможе дозволити собі будь-яка дівчинка! Незважаючи на висоту підборів, у цьому взутті дуже зручний підйом завдяки платформі!

⠀

Жокейські чоботи

Красиво, естетично! Але такі чоботи підходять тільки дівчаткам з високим ростом. Такі, як я малюки, будуть мати вигляд у них просто безглуздо!

⠀

Унти і місяцеходи

Тепер нам не страшні навіть рекордні морози! Точніше навіть в рекордні морози ми зможемо мати супермодний вигляд. Ну хіба не краса?" - розповіла співачка.

Блогерка у своїх відео допомагає підписникам підбирати для себе трендові речі і створювати стильні луки. До речі, свої аутфіти співачка створює здебільшого з одягу з масмаркетів, показуючи простоту та доступність кожній модниці.

"Я завжди фанатіла від моди, красивих речей і стилю. Але, на жаль, був час, коли у мене не було можливості стильно одягатися - спочатку фінансової, а потім не було кому підказати, що я роблю не так. Тому мені дуже хочеться підказати дівчаткам, що варто купувати, а що ні", - сказала SHADU.

Читайте також: Який верхній одяг купити на осінь 2021: модні поради від Андре Тана

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання