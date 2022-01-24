Золото, величезні капелюхи та багато аксесуарів: у Парижі минув показ Schiaparelli

У нову колекцію Деніель Розберрі вклав вишуканість, комічність і трохи гумору.
24 січня в Парижі стартував Тиждень моди, і одним з перших свою нову кутюрну колекцію весна-літо 2022 року представив Модний дім Schiaparelli. Шоу відбулося у стінах паризького Petit Palais.
Креативний дизайнер бренду Деніель Розберрі в цьому шоу вирішив відмовитися від об'єму та кольору, тому у вбраннях, показаних на подіумі, були представлені чотири відтінки: чорний, золотий, білий та ніжно-бежевий.
Також він здивував публіку футуристичними капелюхами з величезними крисами, незвичайними сумками у формі планети Сатурн та людських голів, металевими аксесуарами для обличчя та тіла, а також розкішним чорним оксамитом і ніжним шовком.
Не можна не відмітити і взуття, адже всі моделі були взуті в туфлі на середніх підборах, прикрашені спереду золотом, а також конуси на жакетах та сукнях у стилі Жана-Поля Готьє.
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